賽門貝格瘋「魷魚遊戲」 穿綠色運動服秀周邊商品

「不可能的任務」系列、「星際爭霸戰」系列招牌綠葉諧星賽門貝格也在Instagram秀出「魷魚遊戲」週邊商品。（取材自Instagram）

韓星李政宰、朴海秀主演「魷魚遊戲 」（Squid Game）紅遍全球，攻下全球90國排行榜榜首，刷新韓劇新紀錄，連歐美大明星都瘋狂，主演「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列、「星際爭霸戰」（Star Trek）系列的知名諧星賽門貝格（Simon Helberg），也換上劇中的綠色運動服，開心展示Netflix 所送的周邊商品，一旁還有防彈少年團的成員Jin照片，網友笑稱「也想參賽嗎？」

英國男星賽門貝格因演出經典喜劇「活人甡吃」（Shaun of the Dead）、「終棘警探」」（Hot Fuzz）暴紅，並獲邀演出「不可能的任務」系列，成為男主角湯姆克魯斯 （Tom Cruise）的最佳戰友之一，其實賽門私下熱愛亞洲文化，更曾在IG上傳照片，說自己的小孩都喜歡南韓文化。

此外，Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）27日表示，「魷魚遊戲」有望成為Netflix有史以來最受歡迎節目，「我們沒料到會有這種全球熱度」，即便是在歐美，也不輸給「怪奇物語」（Stranger Things）、「柏捷頓家族」（Bridgerton）等夯劇。