史上首位女007 兩面孔對丹尼爾克雷格

拉莎娜林區（左）和丹尼爾克雷格在「007生死交戰」有不少對手戲。(取材自IMDb)

曾在「驚奇隊長」(Captain Marvel)飾演女主角好友的拉莎娜林區(Lashana Lynch)，近日成為「007生死交戰」(No Time to Die)話題焦點，因為她在片中角色是頂替龐德 位子的新探員，也該片第一位女性、非白人探員，消息一公開，引發強大爭議。

身為風暴 焦點的拉莎娜林區，健談又努力保持正面心態：「大家都有堅持自己觀點的自由，我當然也有權不去管那些，做好我的工作就好。」

成為龐德片主角是不少英國男性的夢想，拉莎娜的親友也很為她開心，不過她最剛開始完全不知道會在龐德片裡有這麼重的戲分：「我本來是跟製片人芭芭拉合作舞台劇 ，她說有部新片考慮找我，我根本想像不到是007電影，就算後來知道是在爭取這部片的演出，也到快最後才曉得我的角色是新探員。」

拉莎娜扮演的女探員在戲裡一開始對對前輩龐德完全不假辭色，還放話若龐德拖累任務，會打斷他還能動的那條腿；戲外拉莎娜大讚丹尼爾克雷格很親切，並不讓人感到畏懼，為了這部片付出百分之百的努力，大家都很感動。

她坦言：「他對自身狀態的保持，旁觀者只能敬佩。他是詹姆斯龐德，也是丹尼爾克雷格，兩者都很有力量和特色，都或多或少改變了影壇的面貌。」顯然她和丹尼爾在戲外的相處比起片中角色好多了。