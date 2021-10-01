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布蘭妮監管案勝利 擺脫父親13年掌控

娛樂新聞組╱綜合報導
布蘭妮遭父親監管13年，法院的判決讓她終於拿回自主權。(路透)
布蘭妮遭父親監管13年，法院的判決讓她終於拿回自主權。(路透)

美國歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）接受父親史皮爾茲（Jamie Spears）監管至今13年，加州洛杉磯法官9月29日判定，史皮爾茲暫停擔任她事業監管人角色。這場「解放布蘭妮」運動終於得到勝利，法院外的粉絲也興喜若狂，知名串流平台也將這場天后的父女之戰拍成紀錄片。

今年39歲的布蘭妮90年代紅極一時，2007年左右失控暴走，染上毒癮、理光頭、襲擊記者等負面行徑傳出，最後他必須放棄兩個孩子的監護權，住進精神病院，在同年他的父親史皮爾茲隨即申請事業監管人身分，並自2008年起一直控制小甜甜布蘭妮至今。

布蘭妮曾在庭上控訴，遭到強制服藥和強裝避孕器等對待，甚至父親掌握了自己辛苦十多年以來的財產，並逼迫她在賭城不斷演出賺錢。

上星期播出的紐約時報紀錄片「控制布蘭妮」（Controlling Britney Spears，暫譯）直指，布蘭妮的電話和臥室遭父親雇請的保全人員竊聽。但是史皮爾茲否認從事任何的非法監聽。

除了紐時的紀錄片，影劇串流平台Netflix也製作相關紀錄片「布蘭妮vs.史皮爾茲」（Britney vs Spears，暫譯）稱，布蘭妮剛開始接受監管時曾兩度試圖聘請自己的律師，但都遭駁回。

7月時，她終於贏得自行選擇律師的權利。當時她淚流滿面的再次懇求法院立即解除父親的法律監護，說「父親毀了我的生活」，「我必須擺脫他，還要指控他濫用監管權」。

布蘭妮監管人生獲各界高度關注下，已使得她發聲批評的限制措施有部分開始鬆綁。39歲的她兩星期前宣布和交往4年多的27歲健身教練男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）訂婚。

紐約時報 加州 美國

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