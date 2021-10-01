黑寡婦撤告 與迪士尼和解「期待再合作」

「黑寡婦」史嘉莉喬韓森與迪士尼的糾紛落幕，但細節不對外公開。(圖：迪士尼提供)

女星史嘉莉喬韓森（ScarlettJohansson）與迪士尼 之間因為「黑寡婦」(Black Widow)引發的官司近三個月，如今正式落幕，庭外和解，但是內容不對外公開，雙方化干戈為玉帛，表明會繼續合作。

紐約時報報導，雙方已達成庭外和解，史嘉莉更發文表示，很開心雙方終於解決了分歧點，也對彼此多年來合作的工作成就相當自豪，很期待下一次合作。

迪士尼也回應，非常開心能與史嘉莉達成共識，也肯定她在漫威電影 的成就，預告接下來，將會邀請史嘉莉演出迪士尼電影「恐怖塔」(Tower of Terror)。

先前史嘉莉控訴迪士尼，認為策略失當，不該將「黑寡婦」同步登上戲院、串流平台。身為漫威一姊，她在拍「黑寡婦」時原本就領1500萬美金的片酬；另外，她身為製片，原本自估還能至少領到5000萬美金分紅，可是依該片進帳6500萬美金，結果遠遠不如預期，讓她決定憤而提告。

史嘉莉的律師約翰柏林斯基，表明迪士尼將「黑寡婦」發佈到Disney+，看似是為了防範新冠肺炎影響票房所做的配套方案，實則是為了增加訂閱者，提高公司股價，「他們無視電影創作的合約，用這種短視的策略侵犯劇組團隊的權力」。

原本兩造吵得火熱，如今終於和解，也讓人好奇到底為何，不過雙方都不願公開。