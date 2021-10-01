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黑寡婦不告了「和解迪士尼」繼續合作 條件不公開

記者陳建嘉／即時報導
「黑寡婦」史嘉莉喬韓森與迪士尼的糾紛正式落幕，但細節不對外公開。(圖:迪士尼提供)
「黑寡婦」史嘉莉喬韓森與迪士尼的糾紛正式落幕，但細節不對外公開。(圖:迪士尼提供)

史嘉莉喬韓森（Scarlett Johansson）與迪士尼之間因為「黑寡婦」（Black Widow）同步於Disney+上架、影響戲院票房分紅涉及違約展開的法庭攻防戰，美國演員工會主席蓋布麗卡特利斯更發聲明指迪士尼「可恥」，如今官司已近3個月，如今正式落幕，庭外和解，但是內容不對外公開，雙方化干戈為玉帛表明會繼續合作。

根據紐約時報報導，雙方已達成庭外和解，史嘉莉更發文表示，很開心雙方終於解決了分歧點，也對彼此多年來合作的工作成就相當自豪，很期待下一次合作，迪士尼也回應，非常開心能與史嘉莉達成共識，也肯定她在漫威電影的成就，預告接下來，將會邀請史嘉莉演出迪士尼電影「恐怖塔」。

先前史嘉莉控訴迪士尼，認為策略失當，不該將「黑寡婦」同步登上戲院、串流平台。該媒體指出，身為漫威一姊，她在拍「黑寡婦」時原本就領1500萬美元的片酬，另外她身為製片，原本自估還能至少領到5000萬美元分紅，可依該片進帳6500萬美元，結果遠遠不如預期，讓她決定憤而提告。

史嘉莉的律師表明迪士尼將「黑寡婦」發佈到Disney+，看似是為了防範新冠肺炎影響票房所做的配套方案，實則是為了增加訂閱者，提高公司股價，「他們無視電影創作的合約，用這種短視的策略侵犯劇組團隊的權力」。原本兩造吵得火熱，如今終於和解，也讓人好奇到底為何，不過雙方都不願公開。

迪士尼 電影 漫威

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