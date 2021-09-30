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爸爸被撤出監管行列 布蘭妮狂喜：心飛九霄雲外

中央社／洛杉磯29日綜合外電
「小甜甜」布蘭妮。(取材自Instagram)
「小甜甜」布蘭妮。(取材自Instagram)

控制美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮生活長達13年的監管狀態，今天在法官中止布蘭妮父親的監管職權之後，有可能即將結束。布蘭妮後來在IG發文，直呼「心已飛九霄雲外」。

路透報導，在3小時庭訊中，加州洛杉磯高等法院法官潘尼（Brenda Penny）撤銷史皮爾茲（Jamie Spears）對女兒6000萬美元財產的監管權。法官並訂於11月12日再來討論是否終結監管狀態。

法官裁決出爐後，布蘭妮（Britney Spears）上傳社群網站Instagram的影片顯示她坐在小型飛機駕駛艙中，並在駕駛員從旁監督下控制著飛機。唱紅Stronger一曲的布蘭妮並未提及監控人生，只在說明欄中寫著：「現在我的心已飛九霄雲外！！！！第一次駕駛飛機，也是第一次搭螺旋槳飛機！！！老天，我好怕。」

稍早在法院，布蘭妮的律師團隊告訴法官，他們當事人不希望史皮爾茲介入，「多一天都不願意」，法官接著就撤銷史皮爾茲的監管權。

法官說：「目前情況是站不住腳的，它反映出一個惡毒的環境，有必要中止史皮爾茲（監管人角色），今天生效。」

39歲的布蘭妮沒有出席今天的審訊，但她多年來一直試著擺脫監管狀態。

布蘭妮的律師羅森加特（Mathew Rosengart）在洛杉磯法院外告訴「解放布蘭妮」（Free Britney）運動支持者說：「今天對布蘭妮來說是很棒的一天，對正義來說也是很棒的一天。」

「布蘭妮面對的是一場十多年的惡夢，卡夫卡式的惡夢，由她父親等人一手主導。」

法官的判決不僅引發「解放布蘭妮」運動支持者的歡呼，連影歌兩棲的老牌藝人雪兒（Cher）都推文說：「我太替她開心了，祝福我們的超級巨星。」

布蘭妮的未婚夫山姆阿斯加利（Sam Asghari）也在 Instagram限時動態中貼出「解放布蘭妮！恭喜！！！」的字樣，還有一張看似是他遞給布蘭妮一朵玫瑰的照片。

洛杉磯 社群網站

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