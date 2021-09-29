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布蘭妮逆襲成功 父親13年監控權 法院暫時中止

中央社／洛杉磯29日綜合報導
洛杉磯民眾伸援布蘭妮。（美聯社）
洛杉磯民眾伸援布蘭妮。（美聯社）

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）接受父親史皮爾茲（Jamie Spears）監管至今13年，加州洛杉磯法官今天判定，史皮爾茲暫停擔任她事業監管人角色。

洛杉磯高等法院法官潘尼（Brenda Penny）在審訊時說：「目前情況是站不住腳的，它反映出一個惡毒的環境，有必要中止史皮爾茲（監管人角色），今天生效。」

法官潘尼表示，將先臨時指派一名會計師來取代史皮爾茲。

路透社報導，聽審工作目前還持續進行中，法官尚未決定是否完全終止同時控制著布蘭妮私生活的監管安排。

法官裁決被傳達出去後，聚集於洛杉磯法院外的「解放布蘭妮」（Free Britney）運動支持者旋即響起歡呼聲。

布蘭妮2007年在公開場合精神崩潰，不但剃光頭髮，還在加油站攻擊跟拍狗仔的車輛。史皮爾茲因而自2008年起，在法院批准的監管行動掌控女兒事業。

然而，上星期播出的「紐約時報」紀錄片「控制布蘭妮」（Controlling Britney Spears，暫譯）直指，布蘭妮的電話和臥室遭史皮爾茲雇請的保全人員竊聽。

曾在這家保全公司任職的職員在紀錄片中說，整起安排「真的讓我想起坐牢的人」。

法新社報導，史皮爾茲否認從事任何的非法監聽。

除了紐時的紀錄片，影劇串流平台Netflix也製作相關紀錄片「布蘭妮vs史皮爾茲」（Britney vs Spears，暫譯）。這齣28日上檔的紀錄片另稱，布蘭妮剛開始接受監管時曾兩度試圖聘請自己的律師，但都遭駁回。

布蘭妮今年6月開始加強爭取擺脫監管人生，並在首次公開評論中告訴法官，她認為這樣的安排既虐待又羞辱人。

當時她說這項監管制度「涉及太多、太多掌控權」，讓她無法對交友、約會、花費甚至櫥櫃顏色做決定。

布蘭妮並說想要再披嫁衣，也想要再生孩子，但她表示體內有避孕器，她想移除，但父親卻不准她去找醫生，「因為他們不想讓我生小孩」。

7月時，她終於贏得自行選擇律師的權利。當時她淚流滿面的再次懇求法院立即解除父親的法律監護，說「父親毀了我的生活」，「我必須擺脫他，還要指控他濫用監管權」。

布蘭妮監管人生獲各界高度關注下，已使得她發聲批評的限制措施有部分開始鬆綁。39歲的她兩星期前宣布和交往4年多的27歲健身教練男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）訂婚。

洛杉磯 紐約時報 加州

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