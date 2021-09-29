我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

威爾史密斯曾想組「後宮」 認了與妻子都有婚外情

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯承認開放式婚姻，並稱老婆不是唯一有婚外性行為的人。（Getty Images）
威爾史密斯承認開放式婚姻，並稱老婆不是唯一有婚外性行為的人。（Getty Images）

好萊塢最當紅黑人天王之一威爾史密斯（WILL Smith），曾是超級票房保證，在觀眾眼中也形象良好，但他與妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）卻是出了名的「開放性關係」實踐者，他登上最新一期的雜誌封面，專訪中坦言他和潔妲的婚姻不該是一座監獄，儘管大多數的時間仍選擇「一夫一妻」，可是他們的相處方式，不適合所有人，不見得能讓大家效法。

去年27歲饒舌歌手歌手奧辛納（August Alsina）主動對外承認，曾與潔達蘋姬有段不倫戀，儘管兩人相差21歲，但還是在6年前爆出了火花。

為了保護自己，威爾與潔達決定站出來，在潔達主持的網路節目坦承一切。潔妲蘋姬和結婚24年的威爾之間的開放性關係也並非祕密，53歲的威爾表示潔妲來自一個獨特的家庭，成員有人保持非傳統的關係，她從來不相信傳統的「一夫一妻」婚姻，與威爾的成長經驗迥然不同。

不過威爾透露自己也曾經有想要組織一個後宮、召集大批佳麗，跟著他到處遊樂，感到在跑趴時身旁圍著20個女生是非常享受的，他的後宮夢幻名單包括奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）與芭蕾舞名伶米絲蒂柯普蘭（Misty Copeland）。他不諱言有過婚外的戀情，他和潔妲給予彼此絕對的信任和自由，可是在旁人眼中，卻不是大家都玩得起的模式，威爾自己也心知肚明。

監獄 奧斯卡 芭蕾

上一則

林依晨被爆10月當媽 老公自美返台陪伴

下一則

姚安娜被嘲靠爸族 上綜藝遭前輩吐槽

延伸閱讀

威爾史密斯認了與妻子「各玩各的」：婚姻不該是牢籠

威爾史密斯認了與妻子「各玩各的」：婚姻不該是牢籠
沒戴口罩遭檢舉被罰錢 澳洲前總理竟批「打小報告」

沒戴口罩遭檢舉被罰錢 澳洲前總理竟批「打小報告」
紀念芝城首位女華醫 改造林海丁公園破土

紀念芝城首位女華醫 改造林海丁公園破土

喬布斯親簽蘋果二代電腦操作手冊 80萬元拍出

喬布斯親簽蘋果二代電腦操作手冊 80萬元拍出

熱門新聞

疫情期間，康康不剪不染，造型變成另一個人。圖／康康提供

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

2021-09-23 10:14
有「華為小公主」之稱的姚安娜。（取材自微博）

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

2021-09-26 23:01
羅家英和汪明荃唯一的遺憾就是沒有子女。（取材自微博）

羅家英罕談與汪明荃婚姻 遺憾沒孩子繼承好基因

2021-09-20 02:22
霍尊（左）之前被交往9年的舞者女友陳露（右）爆料劈腿、約砲。(取材自微博)

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

2021-09-23 19:05
李嘉欣（右）時常與老公許晉亨曬恩愛。（取材自微博）

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

2021-09-19 02:24
限娘令發威，劉宇妝容改變。(取材自微博)

中國限娘令發威 21歲小鮮肉「改變妝容」簡直換頭了

2021-09-25 19:16

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限