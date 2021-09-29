威爾史密斯曾想組「後宮」 認了與妻子都有婚外情

威爾史密斯承認開放式婚姻，並稱老婆不是唯一有婚外性行為的人。（Getty Images）

好萊塢最當紅黑人天王之一威爾史密斯（WILL Smith），曾是超級票房保證，在觀眾眼中也形象良好，但他與妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）卻是出了名的「開放性關係」實踐者，他登上最新一期的雜誌封面，專訪中坦言他和潔妲的婚姻不該是一座監獄 ，儘管大多數的時間仍選擇「一夫一妻」，可是他們的相處方式，不適合所有人，不見得能讓大家效法。

去年27歲饒舌歌手歌手奧辛納（August Alsina）主動對外承認，曾與潔達蘋姬有段不倫戀，儘管兩人相差21歲，但還是在6年前爆出了火花。

為了保護自己，威爾與潔達決定站出來，在潔達主持的網路節目坦承一切。潔妲蘋姬和結婚24年的威爾之間的開放性關係也並非祕密，53歲的威爾表示潔妲來自一個獨特的家庭，成員有人保持非傳統的關係，她從來不相信傳統的「一夫一妻」婚姻，與威爾的成長經驗迥然不同。

不過威爾透露自己也曾經有想要組織一個後宮、召集大批佳麗，跟著他到處遊樂，感到在跑趴時身旁圍著20個女生是非常享受的，他的後宮夢幻名單包括奧斯卡 影后荷莉貝瑞（Halle Berry）與芭蕾 舞名伶米絲蒂柯普蘭（Misty Copeland）。他不諱言有過婚外的戀情，他和潔妲給予彼此絕對的信任和自由，可是在旁人眼中，卻不是大家都玩得起的模式，威爾自己也心知肚明。