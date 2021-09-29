「007生死交戰」首映 查爾斯王儲、威廉王子夫婦現身

丹尼爾克雷格（右）稱讚凱特王妃（左）很美。（圖：UIP提供）

英國 男星丹尼爾克雷格（Daniel Crag）主演的最後一部龐德 片「007生死交戰」（No Time To Die）將在本周上映，該片29日於英國倫敦皇家亞伯特音樂廳舉辦全球首映會，現場星光熠熠，除了主演丹尼爾克雷格，雷米馬利克（Rami Malek）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、拉莎娜林區（Lashana Lynch）等人出席外，連英國查爾斯王儲夫婦與威廉王子夫婦，也在最後一刻壓軸出場，場面盛大。

據外媒報導，克雷格在現場受訪時，透露這幾年因為疫情苦樂參半，所以人們必須更正面看待事情，面對自己的最後一部007，也回想當了15年龐德的心情，他離開的決定仍然存在，也說：「我很高興我們今晚有機會慶祝並進行首映。 有一段時間，這似乎是一件很遙遠的事情。」他也聊起殺青當天的狀況，「那天也下著雨，我本來以為我不會感到激動，但我很激動。」對於能參與007系列電影，他感性說：「與業界最棒的菁英合作。」

該場首映凱特 王妃穿著華麗感十足的金色禮服，讓她在一眾女星之中仍耀眼，根據「時人」雜誌的報導，克雷格還向凱特王妃表示：「你看起來很美！」此外，驚喜嘉賓還包括「M夫人」茱蒂丹契（Judi Dench）、「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）。