家暴錄音現聲 強尼戴普成就獎記者會被鬧場

強尼戴普在聖賽巴斯提安影展記者會上還碰到有人故意鬧場。(路透資料照片)

前不久才感嘆自己成為「取消文化」受害者、被好萊塢抵制的強尼戴普(Johnny Depp),雖然接連獲得捷克卡羅維瓦利影展 、西班牙聖賽巴斯提安影展頒發成就獎,表揚他在演藝事業上的不凡表現,所到之處也受到影迷熱烈歡迎。然而他在歐洲得到的不只溫情擁抱,同樣也有人擺明要讓他難看,刻意趁他在聖賽巴斯提安影展頒獎前的記者會上,突然播放他前妻安珀赫德(Amber Heard)去年在倫敦 法庭的證言錄音,裡面清楚表明強尼就是一個會毆打妻子的暴力男。

強尼戴普與安珀赫德的離婚大戰,前幾年安珀看似占盡上風,強尼的形象與事業都跌到谷底,不過安珀後來也被找到承認對強尼動粗且撒謊的證據,卻還是比強尼受到的批評少很多,強尼被華納逼出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and where to find them )系列,安珀卻在華納的「水行俠」(Aquaman)系列穩坐第一女主角的位子,還被傳可能續簽兩集合約。眼看雙方各有不是,強尼遭到的非議遠比安珀多,他的影迷氣得高分貝為偶像發聲,要他態度硬起來,向安珀討回公道,他也受到鼓舞,決心繼續與安珀鬥到底。

安珀赫德到現在還堅稱曾遭前夫家暴。(路透資料照片)

但去年兩人在倫敦公堂對決,這一次是強尼狀告英國「太陽報」稱他是「家暴 男」涉及誹謗,倫敦法官判他敗訴,安珀再度取得勝利,強尼暫時還不得翻身。當聖賽巴斯提安影展宣布要頒給他成就獎,西班牙女性影人組織極力反對,也沒忘了派人在強尼的記者會上提問,要他回應他得成就獎被她們抗議有何感想,主持人想辦法擋了下來。

然而強尼的記者會進行到一半時,現場突然響起安珀的聲音,表示因為和強尼離婚而受到質疑,必須將自身動機等一五一十說出來,是非常痛苦的經驗,強尼就是一個家暴者。這是她去年在倫敦所做的證詞,播放這錄音的人分明想搗亂,主辦單位故意不讓他得逞,照樣進行記者會,沒有因此腰斬。