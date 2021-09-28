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紅磨坊稱霸東尼獎 艾倫特維特喜得獎最佳音樂劇男主角

記者蘇詠智／綜合報導
艾倫特維特獨自入圍最佳音樂劇男主角，也順利得獎。（美聯社）
艾倫特維特獨自入圍最佳音樂劇男主角，也順利得獎。（美聯社）

被新冠肺炎疫情影響最慘的重要頒獎典禮，莫過於美國的百老匯東尼獎，原定去年6月舉辦的第74屆頒獎典禮，整整晚了快1年4個月才終於登場，和73屆典禮更是隔了兩年多才舉行。其實百老匯從去年美國疫情大爆發之後，就宣告全面停擺，直到近日才恢復上演，使得74屆東尼獎頒獎典禮充滿劇場工作者互相勉勵打氣的動人氣氛。改編自同名電影的「紅磨坊」（Moulin Rouge）拿下10項大獎，成為最大贏家。

今年的東尼獎頒獎典禮在曾經上演「貓」（Cats）、「媽媽咪呀！」（ Mamma Mia）等名劇的冬園劇院舉行，滿場觀眾都戴上口罩，典禮則祭出「髮膠明星夢」（Hairspray）、「歌舞線上」（A Chorus Line）、「夢幻女郎」（Dreamgirls）的名曲演出，甚至找來原班卡司表演，看得出劇場界都對這次的頒獎典禮以及背後象徵的意義極為重視，擔任主持人、曾演出「醫診情緣」（Private Practice）和「美女與野獸」（Beauty and the Beast）電影版的奧卓拉麥當勞（Audra McDonald），在台上引用「髮膠明星夢」名曲的歌詞說道：「你無法停止這節奏……紐約市的心跳。」贏得全場起立鼓掌。

當然獎項結果仍是幾家歡樂幾家愁，「紅磨坊」一如預期大勝，除了最佳音樂劇、最佳音樂劇導演、最佳編舞、最佳音樂劇場景設計等之外，最佳音樂劇男主角在入圍名單公布時就是一大焦點，因為只有「紅磨坊」艾倫特維特（Aaron Tveit）一人得到提名，但他照規定需要獲得6成以上的票數才能得獎，並不是十拿九穩，而他如願得到超過6成的支持，抱走最佳音樂劇男主角大獎。

兩大影視圈紅人傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），也都獲得本屆東尼獎提名，無奈雙雙落空。戲劇類的大贏家則是「The Inheritance」，此劇由名著「此情可問天」啟發靈感、分上下篇，長達7小時，得到最佳戲劇以及導演、男主角、女配角等大獎。

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