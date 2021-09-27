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星爵化「聲」瑪利歐 電玩迷反感：無法接受

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯普萊特近來頗受酸民攻擊。（取材自Instagram）
克里斯普萊特近來頗受酸民攻擊。（取材自Instagram）

任天堂經典電玩「超級瑪利歐兄弟」將改編為動畫電影，宣布由漫威英雄片中的「星爵」（Star-Lord）克里斯普萊特（Chris Pratt）聲音演出主角瑪利歐、諧星查理戴（Charlie Day）為瑪利歐的弟弟路易吉獻聲、公主則找來「后裔棄兵」（The Queen's Gambit）超人氣小美女安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）擔任，雖然眾星雲集，卻引來不少網友的嘲諷，他們最受不了的是克里斯普萊特要演瑪利歐，哪怕只是出聲音而已。

為何克里斯普萊特如此招致電玩迷反感？歐美媒體提出幾個可能，首先是他這幾年來在好萊塢過度曝光，且形象從影集「Parks and Recreation」中的親切搞笑男，變成健美、帥氣的動作英雄，又三不五時有配音或是主演的電影推出，讓人覺得疲乏，開始倒胃，不想再看到他沾上任何著名的系列影片。

第二可能是「超級瑪利歐兄弟」之前最經典的配音演員是克里斯馬蒂內（Charles Martinet），他雖然也有在最新動畫片的卡司名單上，卻被列為「特別客串」，顯然獻聲的戲分不會太多，粉絲不滿意為何找來對該遊戲貢獻良多、多年來一直是瑪利歐最佳代言人的他，竟沒有讓他再次擔任主角，由克里斯普萊特瓜代很明顯是看在其高知名度與還不錯的票房號召，這樣做簡直對克里斯馬蒂內過於現實，令人很難接受。

最後則是克里斯過去兩年被揭露他上的教會是很出名的對跨性別與同志族群不友善，在「政治正確」當道的氣氛下，很容易變成被攻擊的目標，而他又沒有參與漫威英雄電影群星挺拜登參選美國總統的造勢活動，被懷疑是川普支持者，還娶了身為共和黨員阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱薩琳，馬上就被討伐，更被貼上「最爛的克里斯」標籤，就算其他漫威合作演員為他辯護都沒有辦法改變酸民的偏見。

對於自身招黑竟波及「超級瑪利歐」，克里斯倒是沒有動氣，反而在社群網站上發布短片，坦言小時候家裡附近有自助洗衣店，裡面就放了「超級瑪利歐兄弟」的機台，他好喜歡也好想要玩，身上卻常常沒有25分錢的硬幣，差點在想是不是要去許願池裡摸一些。他自嘲自己從許願池偷硬幣來實現了變成瑪利歐的夢想，他偷走了某個人的夢，現在只能等報應上門，不過在此之前，他要很開心宣布童年時夢想能夠玩的遊戲，自己即將變「聲」為主角，真是美夢成真。

任天堂要拍「超級瑪利歐」動畫電影，配音主角的選擇卻招來部分網友不滿。（路透資料照...
任天堂要拍「超級瑪利歐」動畫電影，配音主角的選擇卻招來部分網友不滿。（路透資料照片）

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