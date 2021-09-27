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分手仍得宣傳 阿湯、海莉明年或合體

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃為了「不可能的任務7」一起工作超過一年，關係拉近不少。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃為了「不可能的任務7」一起工作超過一年，關係拉近不少。（路透資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）被傳與「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）曾經戲外也打得火熱，但隨著片子殺青，彼此也決定退回好朋友的位置，不過他們顯然並未撕破臉，明年還有可能要為「不」片上映一起做宣傳。

在「不可能的任務7」中，湯姆克魯斯除了再與兩位之前已經露過臉的瑞典美人蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）與「白寡婦」凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）外，又召集漫威英雄片裡的「卡特探員」海莉艾特沃、「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）一起加入，變成一堆美女的大亂鬥，眾美中他獨鍾未曾合作過的海莉，兩人一度被傳「難分難捨」，海莉更被曝能自由進出阿湯在倫敦的豪宅，結果兩人從被傳交往到被傳分手，都沒有對外公開承認過，一切都只有八卦媒體的報導而已。

「不可能的任務7」拍攝過程不甚順利，大夥兒苦熬一年多才殺青，因此阿湯和海莉曾有相當深厚的革命情感，但這種感覺不一定涉及羅曼蒂克的成分，倘若彼此沒有真的墜入情網，那麼回復正常異性好友的關係，也不至於太尷尬。他們還能夠再度共事，似乎也暗示了所謂的「緋聞」，恐怕真的只是八卦刊物為銷售量在硬炒新聞。

湯姆克魯斯 八卦 瑞典

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