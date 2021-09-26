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馬斯克與交往3年歌手女友 分手不分居

娛樂新聞組／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（中）今年3月曾在推特上罕見放上全家福照片。（取材自推特）
特斯拉執行長馬斯克（中）今年3月曾在推特上罕見放上全家福照片。（取材自推特）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布與交往三年的加拿大歌手女友Grimes分手，並稱兩人處於「半分開」（semi-separated）狀態，依然保持良好關係，會共同養育一歲的兒子X Æ A-Xii。

兩人戀情在2018年時公開，當時Grimes攜馬斯克出席當年的時尚盛典「大都會藝術博物館慈善晚宴」（Met Gala）。Grimes在去年5月時生下兩人的兒子，並取名為X Æ A-Xii，引發熱議。

兩人分手的消息由媒體Page Six最先爆出，馬斯克隨後向媒體證實此消息。馬斯克表示，「我們處於半分開的狀態，但依然愛著彼此，仍經常見面並保持良好關係」；他也說，兩人分手的原因是聚少離多，他必須長時間投入在特斯拉和SpaceX的工作中，大多時間待在德州和出國出差，而Grimes的音樂工作主要在洛杉磯。

馬斯克還說，Grimes現在仍與他住一起，而兒子就在隔壁房間。

Grimes則尚未對分手消息做出回應。據媒體報導，兩人上周仍一起出席今年的「大都會藝術博物館慈善晚宴」，但只有Grimes一人亮相紅毯。

Grimes今年9月13日出席「大都會藝術博物館慈善晚宴」時，一個人走紅毯。（歐...
Grimes今年9月13日出席「大都會藝術博物館慈善晚宴」時，一個人走紅毯。（歐新社）

馬斯克 大都會 特斯拉

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