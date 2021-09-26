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湯姆克魯斯、海莉艾特沃 戲散情也散？

記者蘇詠智／綜合報導
海莉艾特沃（左起）、湯姆克魯斯、龐克萊門捷夫7月一起去看溫布頓網球賽，還留下開心合照。（取材自Instagram）
海莉艾特沃（左起）、湯姆克魯斯、龐克萊門捷夫7月一起去看溫布頓網球賽，還留下開心合照。（取材自Instagram）

美國男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）在一連串的波折和延誤之後，終於在本月上旬宣告殺青，而他和新加入的英國女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）合作太愉快，去年曾被傳緋聞，彼此從未承認，現在片子已拍攝完畢、各分東西，八卦媒體也宣稱他們「戲散情也散」，退回好朋友的位置。

海莉一和湯姆克魯斯共事沒多久，就被英國「太陽報」稱彼此陷入熱戀，她常出入他在倫敦的豪宅，極有可能成為下一任湯嫂。

今年7月他們一起去看溫布頓網球賽，則被解讀成「公開約會」，八卦雜誌立刻宣稱海莉獲得阿湯養子女的認可，他已經在計畫婚禮。

其實溫布頓網球賽並非只有他們同行，漫威「螳螂女」（Mantis）龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）同樣也是來賓之一，她亦是「不可能的任務7」女性要角，阿湯和海莉不會不理她，然而三人開心看球，最後卻被傳成是阿湯和海莉去約會。

「太陽報」指湯姆克魯斯、海莉艾特沃一年多辛苦的拍片過程，加上「不可能的任務7」意外狀況連連，兩人共同面對，感情突飛猛進。海莉和傳說中的醫師男友已在去年分手，剛巧可以讓阿湯走進她心中，和阿湯一度難分難捨，可是片子一殺青，兩人各忙各的、不再形影不離，就濃情轉淡。

對此，湯姆克魯斯和海莉艾特沃一如預期都沒有回應，任憑八卦刊物自圓其說。

湯姆克魯斯（右）和海莉艾特沃在「不可能的任務7」有很多對手戲。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）和海莉艾特沃在「不可能的任務7」有很多對手戲。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 八卦 英國

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