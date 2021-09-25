70歲珍西摩爾 猛背台詞怕失智？

70歲珍西摩爾依然優雅美麗。（取材自Instagram）

曾是007電影 「生死關頭」（Live and Let Die）中的龐德女郎、又以「似曾相識」（Somewhere in Time）風靡不少觀眾的英國女星珍西摩爾（Jane Seymour），始終給人「優雅高貴」的感覺，然而最新「Globe」雜誌竟指70歲的她，由於曾親眼看過叔叔罹患阿茲海默症 去世的情形，深怕自己有朝一日也被病魔纏上，所以拚命把生活塞得滿滿，不但一直接新戲、看書、整理花園、陪孫子們玩解謎遊戲，還參與珠寶設計，就怕一閒下來，腦子不動，有可能變成喪失記憶的高風險族群。

珍西摩爾除了電影演出外，還曾是名噪一時的「迷你影集之后」，一整年光是接拍不只一齣的迷你影集，加上電視電影和主持紀實節目，在螢幕上露臉的時數就不輸給長篇影集的要角，之後她自製自演長劇「荒野女醫情」（Dr. Quinn, Medicine Woman），事業也登上巔峰，照說她絕對可以好好享福，不用再那麼辛苦，「Globe」稱她不讓自己閒在家中，都是為了失智 恐懼。

剛巧珍西摩爾去年才拍了部澳洲片「Ruby's Chioice」，理面就演一個失智的奶奶，讓被迫與她同住一房的孫女很不滿，之後彼此的關係才有改善。珍西摩爾原本就因為看過自家長輩失智後的情況，對這個題材極感興趣，演著演著更怕自己有一天也會罹患阿茲海默症，努力要減緩發病的可能。她知道外界一直強調，腦子不用就會退化，所以讓自己時常處於動腦狀態，譬如拍戲她只需要背自己的台詞，她連別人的也一起背下來，還畫畫、閱讀、玩解謎遊戲，反而把自己逼得很緊。

專門打臉八卦的網站，稱「Globe」雜誌報導並非事實，不只珍西摩爾的公關已否認，且不是只有她、每個人都不希望自己老年失智，可是她絕對不會那麼極端，她閒不下來也不是因為出於對罹患阿茲海默症的恐懼。