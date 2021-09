70歲珍西摩爾 猛背台詞怕失智？

70歲珍西摩爾依然優雅美麗。(取材自Instagram)

曾是007電影 「生死關頭」(Live and Let Die)中的龐德女郎、又以「似曾相識」(Somewhere in Time)風靡不少觀眾的英國女星珍西摩爾(Jane Seymour),始終給人「優雅高貴」的感覺,然而最新「Globe」雜誌竟指70歲的她,由於曾親眼看過叔叔罹患阿茲海默症 去世的情形,深怕自己有朝一日也被病魔纏上,所以拚命把生活塞得滿滿,不但一直接新戲、看書、整理花園、陪孫子們玩解謎遊戲,還參與珠寶設計,就怕一閒下來,腦子不動,有可能變成喪失記憶的高風險族群。

珍西摩爾除了電影演出外,還曾是名噪一時的「迷你影集之后」,一整年光是接拍不只一齣的迷你影集,加上電視電影和主持紀實節目,在螢幕上露臉的時數就不輸給長篇影集的要角,之後她自製自演長劇「荒野女醫情」(Dr. Quinn, Medicine Woman),事業也登上巔峰,照說她絕對可以好好享福,不用再那麼辛苦,「Globe」稱她不讓自己閒在家中,都是為了失智 恐懼。

剛巧珍西摩爾去年才拍了部澳洲片「Ruby's Chioice」,理面就演一個失智的奶奶,讓被迫與她同住一房的孫女很不滿,之後彼此的關係才有改善。珍西摩爾原本就因為看過自家長輩失智後的情況,對這個題材極感興趣,演著演著更怕自己有一天也會罹患阿茲海默症,努力要減緩發病的可能。她知道外界一直強調,腦子不用就會退化,所以讓自己時常處於動腦狀態,譬如拍戲她只需要背自己的台詞,她連別人的也一起背下來,還畫畫、閱讀、玩解謎遊戲,反而把自己逼得很緊。

專門打臉八卦的網站,稱「Globe」雜誌報導並非事實,不只珍西摩爾的公關已否認,且不是只有她、每個人都不希望自己老年失智,可是她絕對不會那麼極端,她閒不下來也不是因為出於對罹患阿茲海默症的恐懼。