「王冠」選角 黛妃最後情人是他…

英籍埃及裔的卡立德阿布達拉將扮演八卦焦點人物法伊德。（取材自IMDb）

才剛在美國電視最高榮譽「艾美獎 」成為最大贏家的Netflix影集「王冠」（The Crown），最新選角消息一出，再度引起熱烈討論，曾經演出「追風箏的孩子」（The Kite Runner）、「聯航93」（United 93）等電影的英籍埃及裔男星卡立德阿布達拉（Khalid Abdalla）獲選扮演前哈洛德百貨少東多迪法伊德，是黛安娜王妃離婚後的情人之一，兩人最終在巴黎被狗仔隊追逐不幸發生車禍 身亡，倫敦哈洛德百貨還設有他們遺照擺放在一起的紀念靈堂。

法伊德的登場，也暗示「王冠」第5季將要提及黛安娜和查理王子的婚姻如何徹底破裂，她終於走向最後的悲劇，至於舉世震撼的車禍，是否會在劇中呈現，這也涉及皇室目前成員能否再一次被挑動敏感神經，製作單位尚不願揭開底牌，觀眾必須要等到最新一季播映後親自欣賞。

一如之前慣例，「王冠」每兩季會換一次主要演員，第5季開始要由威尼斯影后伊美黛史道頓（Imelda Staunton）扮演晚年的伊莉莎白二世女王，搭配由坎城影帝強納森普萊斯（Jonathan Pryce）飾演的菲立普親王，去年鬧出外遇緋聞的多明尼克魏斯特（Dominic West）演中年查爾斯，黛安娜則改由「天能」（Tenet）身高190公分的女主角伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）飾演，安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）的首任前夫強尼李米勒（Jonny Lee Miller）扮演英國首相梅傑。相較於話題不斷、大獎肯定的第4季，「王冠」下一階段內容同樣充滿噱頭，值得拭目以待。