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孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

凱吉喝醉被誤認遊民 遭餐廳攆出門

娛樂新聞組／綜合報導
尼可拉斯凱吉被誤認為遊民。（路透資料照片）
尼可拉斯凱吉被誤認為遊民。（路透資料照片）

1996年以「遠離賭城」（Leaving Las Vegas ）贏得奧斯卡影帝的好萊塢影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），這次真的離開賭城了。他被拍到日前在賭城高檔餐廳Lawry's Prime Rib喝得大醉，並和女服務生發生爭執，因為被誤認為遊民，最後被請出餐廳，十分狼狽。

英國太陽報報導，尼可拉斯凱吉當天狂喝烈酒，疑似酒醉在餐廳內光著腳走來走去，還對人大喊大叫試圖打架，被要求離開時，他已經醉到連拖鞋都無法穿好，後來被餐廳員工送出門，老闆還派人擋在門口防止他再進餐廳鬧事。

目擊者表示，「我們以為是一個喝醉的遊民」。 

尼可拉斯凱吉於1995年演出預算僅有400萬美元的「遠離賭城」，在片中，他飾演一位絕望的酒鬼，他為了這個角色連續狂飲兩個星期，並且錄下了自己醉酒後的反應以便研究並揣摩自己的表演，他的努力讓他獲得了1995年的金球獎與奧斯卡金像獎的最佳男主角，從此星路大開。

之後，尼可拉斯凱吉陸續演過「絕地任務」（The Rock）、「空中監獄」（Con Air）、「變臉」（Face/Off）、「X情人」（Unknown Lovers）等膾炙人口的電影，但2010年後，他的星運就漸漸轉弱，並獲得「爛片王」封號。

尼可拉斯凱吉 賭城 奧斯卡

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