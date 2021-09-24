丹尼爾克雷格卸任007前夕 反對女龐德接班

丹尼爾克雷格不滿讓女性扮演詹姆士龐德一角(取材自IMDb)

第25部龐德 電影「007生死交戰」（No Time to Die）因疫情延宕多時，終於要上映，男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）即將卸任龐德一角之際，對外界流傳女版007大感不滿，他直言：「為什麼要讓女性扮演詹姆士龐德？」引起全球觀眾熱議。

多家媒體報導，曾主演「驚奇隊長」（Captain Marvel）的33歲黑人女星拉莎娜林區（Lashana Lynch），在「007生死交戰」中飾演一位名為「諾米」（Nomi）的角色，外傳丹尼爾克雷格退役之後，她將接棒成為007探員，如果此一消息屬實，她將成為史上第一位女性007情報員。

鏡週刊報導，53歲丹尼爾克雷格直言：「許多女性和有色人種演員在影壇明明就有許多和詹姆士龐德一樣優秀的角色，為什麼要讓女性扮演詹姆士龐德呢？」儘管未明確表達立場，但顯然對女性飾演龐德頗有怨言。

對此拉莎娜林區回應：「龐德可以是男性或女性，也能是白人、黑人、亞洲人或混血兒，他可以變年輕亦可能衰老，即使派一個兩歲嬰兒演龐德，大家一定也會湧向電影院 的，不是嗎？」她說電影業並非提供觀眾想要的電影，而是提供「他們」想呈現給觀眾的作品。

此外，丹尼爾克雷格因扮演龐德，獲封英國 皇家海軍榮譽中校，以彰顯他對英軍的支持。

英國海軍說，龐德是海軍軍官，他透過在全球活動確保英國安全，「而這正是皇家海軍每天在做的事」。丹尼爾克雷格的榮譽軍階，與電影中虛構的情報員龐德軍階相符。