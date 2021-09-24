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裘莉私賣1.6億莊園 與小布官司再添一樁

記者陳建嘉／綜合報導
安琪莉娜裘莉(右)、布萊德彼特離婚官司拖了五年仍沒結果，現又因一座莊園翻臉。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉(右)、布萊德彼特離婚官司拖了五年仍沒結果，現又因一座莊園翻臉。(路透資料照片)

安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）、布萊德彼特（Brad Pitt）鬧婚變，官司拖了5年仍沒結果，最近外媒又爆出兩人爭奪他們在法國科爾朗的一座價值1.4億歐元(約1.65億美元)的莊園，他們雖共同持有股份，不過裘莉卻密謀出售一半的股權，讓小布憤而提告。

英國每日郵報報導，這座莊園占地1000英畝，是裘莉和小布在2014年舉行祕密婚禮的地方，而在小布的訴訟文件中，一開始小布擁有六成股權，裘莉則握有四成，不過兩人結婚之後，小布移轉一成股權給裘莉，夫妻各持一半股份，原是美事一樁，但在裘莉決定私下出售股權，沒有過問小布的意見，讓他極為不滿，才決定提告。

小布、裘莉的婚姻官司目前仍未解，小布雖在今年6月勝訴獲得共同監護權，但是裘莉揚言將會上訴到最後一刻。

強尼戴普（Johnny Depp）出席聖薩巴斯提安影展，獲頒傑出成就獎，由於他近年捲入家暴醜聞，導致他主演的兩大招牌系列「神鬼奇航」、「怪獸與牠們的產地」都被換角，不過他仍堅持「我會永遠帶著史傑克船長這個角色，到世界各地」。

面對外界的批判言論，他受訪時無奈表示，自己是「取消文化」的受害者，目前網路上的各種抵制、攻擊言論，使他一舉一動都遭受抨擊，「有些社會運動本意是好的，但現在已經完全失控」。

強尼戴普日前出席聖薩巴斯提安影展，痛批「取消文化」已經過頭，自己是受害者。(法新...
強尼戴普日前出席聖薩巴斯提安影展，痛批「取消文化」已經過頭，自己是受害者。(法新社)

裘莉 小布 家暴

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