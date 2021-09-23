鄔瑪舒曼反德州墮胎法 揭祕15歲曾墮胎

好萊塢女星鄔瑪舒曼揭露自己的祕密。（美聯社）

好萊塢 女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）日前揭露心底最黑暗的祕密：15歲那年，她曾墮胎 。

51歲的鄔瑪舒曼表示當時跟一名比自己年長很多的男性交往，意外懷孕，她起初很想留下孩子，但是跟父母親討論過後，發現自己要闖蕩好萊塢，沒有資源維持一個穩定的家庭，跟該男子的關係也不會長久，只能忍痛做出決定，這項決定令她心碎不已。

鄔瑪現在是三個孩子的媽，分別來自演員伊森霍克（Ethan Hawke ）和金融家布松（Arpad Busson）。鄔瑪說墮胎的經驗讓她更珍惜當母親的機會。

鄔瑪舒曼在日前在「華盛頓郵報」刊出的意見專欄中，批評德州 幾乎完全禁止墮胎的新法，並揭露自己在青少女時期曾經墮胎。

她提及：「這是我迄今最黑暗的祕密。我在青少女時墮胎，是我一生中最艱難的決定，這項決定使我痛苦，迄今仍令我難過，但這也是我曾經歷的人生道路，充滿喜悅和愛。」

針對德州墮胎新法，鄔瑪舒曼抨擊這項法律是「美國婦女人權危機的集結地」，並斥責此法是對付經濟弱勢的另一項歧視性工具。

德州墮胎新法於本月1日生效，這項法律規定懷孕6周後即不允許墮胎，因強姦或亂倫受孕也不例外，是全美最嚴苛的墮胎法之一。