知天命的《慾望城市》 時尚不輸嫩妹

《And Just Like That...》劇照。（取材自Instagram）

經典劇新拍成了影音串流平台備受倚重的噱頭，HBO Max今年除了重啟時隔快10年的美國王牌偶像劇《花邊教主》（Gossip Girl）之外，也請出莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、克莉絲汀戴維絲（Kristin Davis）與辛希亞尼克森（Cynthia Nixon）再拍《慾望城市》（Sex and the City）。

《慾望城市》官方早前公開劇照，凱莉、米蘭達（Miranda Hobbes）、夏綠蒂（Charlotte York）三位年紀皆超過55歲的女人依舊在曼哈頓街頭闖蕩，散發出更加成熟睿智的氣息。

《慾望城市》從1998年到2004年間，總共6季、94集的影集再加上2008年、2010年的兩部同名電影，早已成功鑲嵌在全球劇迷的記憶之中。女主角凱莉布雷蕭（Carrie Bradshaw）的經典口白「And Just Like That...」（就像那樣...）變成續集的片名《And Just Like That...》，除了金凱特 蘿（Kim Cattrall）飾演的慾女莎曼珊確定不會回歸，三人都將接起這段紐約 閨密情。

《慾望城市》距離原版首播已超過20年，主演莎拉潔西卡派克（右）與辛希亞尼克森（左）的臉上已明顯有歲月的痕跡。（取材自Instagram）

新版除了三位女主角之外，凱莉的老公「Mr.Big」克里斯諾斯（Chris Noth）、前男友「艾登」（Aidan Shaw）約翰寇貝特（(John Corbett)）還有男閨蜜「史丹佛」（Stanford Blatch）威利賈森（Willie Garson）都確定回歸演出。

關於莎曼珊的空缺，續作由酷女Sara Ramirez加入四人幫，另外還有三名女性會加入，HBO的節目總裁凱西布洛伊斯（Casey Bloys）表示將拓展三姝的社交圈，也必需如實呈現出紐約現今的樣貌。

對於莎曼珊的缺席，他則表示《And Just Like That》就像是許多50多歲女人的都市日常，他們生命中的人來來去去，就像大部分的人生一樣。

原版《慾望城市》廣受劇迷喜愛，可惜演出慾女莎曼珊的金凱特蘿（最右）並未回歸。（取材自IMDb）

《慾望城市》劇中的時尚 穿搭造就無數經典，因系暴紅的時尚單品不計其數。例如原版凱莉的包包被劫匪搶走，她大喊：「It's not a bag, it's a Baguette！」（那不只是一顆包，那可是個Baguette！）讓Baguette成為熱銷包款，也在續集回歸中呼應了這段經典。

廣大劇迷都期待這三位臉上已經看得出歲月的經典面孔，會不會再創新的火花？畢竟在第一季開播的年代，i Phone都還沒誕生呢。

《And Just Like That...》劇照，克莉絲汀戴維絲飾演的夏綠蒂造型與原版無太大差別。（取材自Instagram）

（取材自udn STYLE）