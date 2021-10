知天命的《慾望城市》 時尚不輸嫩妹

《And Just Like That...》劇照。(取材自Instagram)

經典劇新拍成了影音串流平台備受倚重的噱頭,HBO Max今年除了重啟時隔快10年的美國王牌偶像劇《花邊教主》(Gossip Girl)之外,也請出莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、克莉絲汀戴維絲(Kristin Davis)與辛希亞尼克森(Cynthia Nixon)再拍《慾望城市》(Sex and the City)。

《慾望城市》官方早前公開劇照,凱莉、米蘭達(Miranda Hobbes)、夏綠蒂(Charlotte York)三位年紀皆超過55歲的女人依舊在曼哈頓街頭闖蕩,散發出更加成熟睿智的氣息。

《慾望城市》從1998年到2004年間,總共6季、94集的影集再加上2008年、2010年的兩部同名電影,早已成功鑲嵌在全球劇迷的記憶之中。女主角凱莉布雷蕭(Carrie Bradshaw)的經典口白「And Just Like That...」(就像那樣...)變成續集的片名《And Just Like That...》,除了金凱特 蘿(Kim Cattrall)飾演的慾女莎曼珊確定不會回歸,三人都將接起這段紐約 閨密情。

《慾望城市》距離原版首播已超過20年,主演莎拉潔西卡派克(右)與辛希亞尼克森(左)的臉上已明顯有歲月的痕跡。(取材自Instagram)

新版除了三位女主角之外,凱莉的老公「Mr.Big」克里斯諾斯(Chris Noth)、前男友「艾登」(Aidan Shaw)約翰寇貝特((John Corbett))還有男閨蜜「史丹佛」(Stanford Blatch)威利賈森(Willie Garson)都確定回歸演出。

關於莎曼珊的空缺,續作由酷女Sara Ramirez加入四人幫,另外還有三名女性會加入,HBO的節目總裁凱西布洛伊斯(Casey Bloys)表示將拓展三姝的社交圈,也必需如實呈現出紐約現今的樣貌。

對於莎曼珊的缺席,他則表示《And Just Like That》就像是許多50多歲女人的都市日常,他們生命中的人來來去去,就像大部分的人生一樣。

原版《慾望城市》廣受劇迷喜愛,可惜演出慾女莎曼珊的金凱特蘿(最右)並未回歸。(取材自IMDb)

《慾望城市》劇中的時尚 穿搭造就無數經典,因系暴紅的時尚單品不計其數。例如原版凱莉的包包被劫匪搶走,她大喊:「It's not a bag, it's a Baguette!」(那不只是一顆包,那可是個Baguette!)讓Baguette成為熱銷包款,也在續集回歸中呼應了這段經典。

廣大劇迷都期待這三位臉上已經看得出歲月的經典面孔,會不會再創新的火花?畢竟在第一季開播的年代,i Phone都還沒誕生呢。

《And Just Like That...》劇照,克莉絲汀戴維絲飾演的夏綠蒂造型與原版無太大差別。(取材自Instagram)

