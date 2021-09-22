「慾望城市」開鏡才合照3女主 「同志史丹佛」癌逝

威利葛森以「慾望城市」同志史丹佛一角廣為人知。（取材自Instagram）

在夯劇「慾望城市」（Sex and the City）飾演同志 史丹佛的威利葛森（Willie Garson）離世，享年57歲，死因是癌症 ，但從未對外說明確切病因，他長年合作的經紀人約翰對外證實了此事，兒子納敦（Nathen Garson）也痛心發文，貼出多張與爸爸相伴的照片，「你是我的驕傲，我會永遠愛你，但我想，現在是時候讓你前往屬於你的冒險旅程了，我會一直陪伴你左右的」。

威利葛森（左二）先前宣告回歸「慾望城市」衍生影集「And Just Like That...」，還與三位女主角合影。（取材自Instagram）

威利葛森以「慾望城市」走紅，出道35年拍過至少75部電影和300多集電視劇，他在劇中飾演女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）的好友，電影版還曾出現他的同志婚禮，也證實回歸衍生影集，日前開鏡時還與三位女主角合影。雖然他戲外否認是同志，不過從未結婚，也曾在2010年初領養8歲孤兒納敦，父子感情極好。

據外媒綜合報導，威廉 葛森在多年前就被檢查出罹患癌症，他也積極面對、努力對抗病魔，最終仍逃不過病魔的摧殘而離世，讓粉絲們感到相當震驚與惋惜。

威廉葛森的兒子納敦曬出多張爸爸私下的背影照與吹著喇叭的影片，吸引超過2萬人按讚，網友紛紛留言「你爸爸真的很棒，帶給我們許多歡樂」、「他即使離開也永遠陪伴在我們左右」、「感謝他帶給這個世界很多美好」。