艾美獎／艾瑪科林像戴泳帽 比利波特泡泡袖

比利波特今年穿上超巨型奏摺泡泡袖，成功吸睛。（Getty Images）

第73屆艾美獎 （The 73rd Primetime Emmy Awards）19日登場，各女星盛裝打扮現身頒獎典禮，並於入場前先走一趟紅地毯。在Netflix王牌劇「王冠」（The Crown）中飾演黛安娜王妃的艾瑪科林（Emma Corri）以米白色使女造型亮相，配上鵝黃色頭套及黑色的尖長指甲，另類造型搶鏡。但被媒體吐槽是戴著「巴拉克拉瓦頭套（Balaclava）」、「1920年代的泳帽」。

而於同劇飾演柴契爾夫人的吉蓮安德森（Gillian Anderson）穿著兩截式白色禮服，中間小露蠻腰，再用垂墜式飾品修飾，這身波西米亞造型現身，讓她看起來年輕不少，完全看不出來已經53歲。

另外，影后凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）身穿黑色禮服，中間小露溝凸顯性感，也吸引不少目光。「緋紅女巫」（Scarlet Witch）伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）走優雅氣質路線，全身包緊緊，似乎少了點看頭。

吉蓮安德森的兩截式白色禮服，小露蠻腰。（路透）

至於男星部分，曾以「艷放80」（Pose）獲艾美獎視帝的男星比利波特 （Billy Porter），他在劇中飾演1980年代黑人男同志，也是舞廳中的扮裝皇后。每每現身紅毯最高宗旨就是華麗的比利波特，今年再度穿上超巨型奏摺泡泡袖，同樣「艷放」全場。

卡爾克萊蒙斯霍普金斯露出鎖骨，造型相當有話題性。（Getty Images）

同樣打破造型框架的還有入圍最佳男配角的「職業槍手」（Hacks）卡爾克萊蒙斯霍普金斯（Carl Clemons-Hopkins），他選穿的上衣有著翻領和露出鎖骨、肩線的設計，一般來說較常出現在女裝設計中，造型相當有話題性。

在「王冠」（The Crown）飾演查理王子的喬許歐康納（Josh O’Connor）以帥氣西裝出席，花朵般的領結相當別致。