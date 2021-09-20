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艾美獎／王冠大贏家 歐康納、柯爾曼封帝后

記者蘇詠智／綜合報導
英國小生喬許歐康納憑「王冠」獲得艾美獎最佳戲劇影集男主角。（路透）
英國小生喬許歐康納憑「王冠」獲得艾美獎最佳戲劇影集男主角。（路透）

第73屆艾美獎落幕，最大贏家不負眾望由Netflix影集「王冠」（The Crown）拿下，共奪得11個獎項，幾乎囊括劇情類所有大獎，包括最佳劇集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳導演等。至於另一個大獎最佳迷你劇集則由「后翼棄兵」抱回。

曾經大手筆砸錢造勢卻還多年得不到艾美獎青睞的Netflix，今年終於成為最大贏家，無論是「王冠」或是「后翼棄兵」（The Queen's Gambit），皆是他們推出的超人氣大戲。除了兩強之外，該平台尚有略顯爆冷勝出的最佳迷你影集或電視電影男主角「侯斯頓傳奇」（Halston）伊旺麥奎格（Ewan McGregor）抱得獎座歸，輾壓積極在訂戶上超越他們的Disney+，也把老對手HBO踩在腳下。

奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼憑「王冠」拿下艾美獎最佳戲劇影集女主角。（路透）
奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼憑「王冠」拿下艾美獎最佳戲劇影集女主角。（路透）

最佳戲劇影集視帝與視后大獎，飾演英國查理王子的喬許歐康納（Josh O'Connor）一如預期獲獎，但原本被看好、扮演黛安娜的艾瑪柯林（Emma Corrin），卻不敵劇中的婆婆「伊莉莎白二世女王」奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman），而和視后榮銜擦身而過。

奧莉薇亞是近年來每出手就很容易抱走獎座的高手。有趣的是，第4季裡也有前兩季中扮演青年女王的克萊兒佛伊（Claire Foy）客串，讓她也拿下最佳戲劇類影集客串演出獎，顯然「王冠」中的女王就是得獎的保證。

奧莉薇亞在戲裡的「兒子」喬許歐康納（Josh O'Connor）表現也不俗，憑查理一角連奪金球、艾美雙視帝，身價暴漲，被看好成為當紅話題小生。

至於去年秋冬推出後就紅遍全球的「后翼棄兵」，之前在技術類艾美頒獎典禮以9項獲獎大勝，本來被預期氣勢會延續到今天的重要獎項頒獎典禮上，不料一開場頒發的一堆演員獎，全都敗給HBO今年春天才首播的新紅乍紫夯劇「東城奇案」（Mare of Easttown）。

「東城」一路拿下所有演技類的提名獎項，氣勢領先，結果壓軸獎項一宣布，獲獎者還是「后翼棄兵」，讓此劇以含技術類總項數11項與「王冠」並列本屆冠軍，卻也無緣刷新多年前HBO迷你影集「約翰亞當斯」（John Adams）奪13項獎的紀錄。

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