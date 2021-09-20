奪多倫多影展最大獎 貝爾法斯特再衝奧

肯尼斯布萊納執導的黑白電影「貝爾法斯特」贏得多倫多影展最大獎。（Getty Images）

英國老牌演員肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導的黑白電影 「貝爾法斯特」（Belfast，暫譯）近日贏得多倫多影展 最大獎，競逐奧斯卡 金像獎呼聲水漲船高。

中央社引述法新社報導，北美最大影展多倫多影展的「觀眾票選獎」漸漸成為預測奧斯卡的風向球，去年奧斯卡最佳影片獎得主「游牧人生」（Nomadland）就是先在多倫多影展贏得肯定。

60歲的英國老牌演員兼導演肯尼斯布萊納18日透過影片告訴多倫多國際影展（Toronto International Film Festival）：「在多倫多國際影展第一次播映『貝爾法斯特』，是我整個生涯最難忘的經驗之一。」

縱橫影壇40多年，作品橫跨不同類型，從莎士比亞到超級英雄電影「雷神索爾」（Thor）都有的肯尼斯布萊納表示：「我感到興奮、謙卑，也滿懷感謝。」

將於11月上映的喜劇劇情片「貝爾法斯特」透過9歲男孩的視角，講述1960年代晚期北愛爾蘭開始進入「動亂期」（Troubles）的故事。

肯尼斯布萊納在同樣的年紀從北愛移居英格蘭，逃離接下來長達30年因教派及政治衝突益趨動亂的時期。

此片幽默中帶點心碎的元素，由傑米道南（Jamie Dornan）、茱蒂丹契（Judi Dench）、凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）、希朗漢德（Ciaran Hinds）等人主演。

肯尼斯布萊納曾五度入圍奧斯卡，但從未得獎。