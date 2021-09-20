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艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

艾美獎／「王冠」、「后翼」包下大獎 Netflix最大贏家

記者蘇詠智／綜合報導
「后翼棄兵」奪下今年度艾美獎壓軸的最佳迷你影集大獎。（圖：CATCHPLAY+提供）
「后翼棄兵」奪下今年度艾美獎壓軸的最佳迷你影集大獎。（圖：CATCHPLAY+提供）

曾經大手筆砸錢造勢卻還多年得不到艾美獎青睞的Netflix，今年終於成為最大贏家，無論是在頒獎典禮上百發百中、含金量無可匹敵的「王冠」（The Crown），或是加上提前頒發的技術類獎項以總獲獎數並列本屆第一的「后翼棄兵」（The Queen's Gambit），皆是他們推出的超人氣大戲。除了兩強之外，該平台尚有略顯爆冷勝出的最佳迷你影集或電視電影男主角「侯斯頓傳奇」（Halston）伊旺麥奎格（Ewan McGregor）抱得獎座歸，輾壓積極在訂戶上超越他們的Disney+，也把老對手HBO踩在腳下。

伊旺麥奎格以「侯斯頓傳奇」獲最佳迷你影集與電視電影男主角。（圖：CATCHPLA...
伊旺麥奎格以「侯斯頓傳奇」獲最佳迷你影集與電視電影男主角。（圖：CATCHPLAY+提供）

「王冠」過去幾年在艾美獎上雖常多項提名，卻始終獲獎有限，尤其在最佳戲劇影集大獎上，被「使女的故事」（The Handmaid's Tale）、「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）和「繼承之戰」（Succession）輪流打敗，直到第四季終於輪到觀眾期待多時的「鐵娘子」柴契爾夫人和查理王儲、黛安娜、卡蜜拉三角糾纏轟動緋聞上場，話題熱度衝到巔峰，也總算獲得艾美獎的肯定，且在重要獎項頒獎典禮上，奪獎命中率百分百，艾美獎投票會員雖然給「王冠」的愛來得遲，卻是一次給足給滿，令其他好戲都只能感嘆生不逢時。

至於去年秋冬推出後就紅遍全球的「后翼棄兵」，之前在技術類艾美頒獎典禮以九項獲獎大勝，本來被預期氣勢會延續到今天的重要獎項頒獎典禮上，不料一開場頒發的一堆演員獎，全都敗給HBO今年春天才首播的新紅乍紫夯劇「東城奇案」（Mare of Easttown），本屆頒獎典禮刻意把壓軸大獎改成最佳迷你影集，就是看準「后翼棄兵」與「東城奇案」廝殺慘烈，絕對會有高潮，「東城」一路拿下所有演技類的提名獎項，氣勢領先，結果壓軸獎項一宣佈，獲獎者還是「后翼棄兵」，讓此劇以含技術類總項數11項與「王冠」並列本屆冠軍，卻也無緣刷新多年前HBO迷你影集「約翰亞當斯」（John Adams）奪13項獎的紀錄。

「王冠」編劇與製作人彼得摩根笑擁艾美獎座。（圖：CATCHPLAY+提供）
「王冠」編劇與製作人彼得摩根笑擁艾美獎座。（圖：CATCHPLAY+提供）

疫情期間開始各大影音串流平台的戰爭，大門大戶的Apple TV+至今氣勢不及同期推出的Disney+，亦不如稍後登場的HBO Max有話題，卻意外成就了原本不是特別受矚目的暖心小品「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso），此劇成了本屆艾美獎喜劇的大贏家，證明只要有心、碰上對的時機，小兵也能立大功。

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」拿下本屆艾美獎最佳喜劇影集大獎。（圖：CATCHPL...
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」拿下本屆艾美獎最佳喜劇影集大獎。（圖：CATCHPLAY+提供）

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