艾美獎／傑森蘇戴西斯、珍史瑪特獲頒喜劇帝后

資深女星珍史瑪特獲得艾美獎最佳音樂或喜劇影集女主角。（美聯社）

在苦悶的新冠肺炎疫情期間溫暖許多觀眾心情的Apple TV+「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso），男主角傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）早就廣獲看好是本屆艾美獎 最佳音樂或喜劇影集視帝的大熱門，以「眾望所歸」之姿勝出。他表示這齣戲是關於家人、心靈導師和團隊關係，他也把榮耀和其他幫助、支持他的親友和夥伴們分享。

劇中傑森扮演一位美國來的美式足球 教練，卻陰錯陽差到英國 指導英國足球隊，彼此之間既有文化衝突又有性格與行事風格上的磨合，但他都用誠懇、溫暖的態度來面對，逐漸贏得眾人信賴。戲外傑森當時也正和女友奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde）感情陷入危機，赴英國拍戲對他同樣也是療傷、止痛的過程，顯然在他的人生中，危機同樣也是轉機，讓他因此衝上事業的高峰，連續拿下金球、艾美等大獎，該劇也成為Apple TV+自製影集的招牌，第2季也已上架。

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」傑森蘇戴西斯獲艾美獎最佳音樂或喜劇類影集男主角。（美聯社）

資深女星珍史瑪特（Jean Smart）以HBO Max影集「職業槍手」中的傳奇喜劇女星一角獲得今年艾美獎最佳音樂或喜劇類視后，她今年風光被至，除「職業槍手」外另在HBO迷你影集「東城奇案」演凱特溫絲蕾（Kate Winslett）的母親，也入圍了最佳迷你影集或電視電影女配角，雖然典禮上未能花開並蒂、兩獎都拿，但她上台時也一併向「東」劇團隊致意。