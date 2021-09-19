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艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

艾美獎／「柴契爾夫人」、「菲立普親王」獲獎

記者蘇詠智／綜合報導
姬蓮安德森以「王冠」中的柴契爾夫人一角，獲得艾美獎最佳戲劇影集女配角。（取材自IMDb）
姬蓮安德森以「王冠」中的柴契爾夫人一角，獲得艾美獎最佳戲劇影集女配角。（取材自IMDb）

Netflix旗艦大戲「王冠」（The Crown）自從首季播出即造成熱烈話題，觀眾尤其好奇劇中對於英國王室的描述是否真實？過往三季在艾美獎上都是多項入圍但鮮少拿下大獎，今年又入圍的第四季，因為提及觀眾最熟悉的查理王儲、黛安娜、卡蜜拉三角關係，以及「鐵娘子」柴契爾夫人的執政事蹟，因此討論熱度衝上巔峰，也大大拉抬全劇的奪獎氣勢，被各方預期將是本屆艾美獎最佳戲劇影集的大熱門，也果然頒獎典禮進行才一個小時已經「大四喜」，拿下最佳戲劇影集編劇、導演和男女配角等獎。

「王冠」中的角色各個特色鮮明，今年光是最佳女配角就入圍了「瑪格麗特公主」海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）、「柴契爾夫人」姬蓮安德森（Gillian Anderson）和「卡蜜拉」艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）等三位，最後由演出維妙維肖、更勝奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）的姬蓮安德森勝出，成為最佳迷你影集女配角得主。

托拜亞斯曼齊斯在「王冠」中扮演中年菲立普親王，獲得艾美獎最佳戲劇影集男配角。（取...
托拜亞斯曼齊斯在「王冠」中扮演中年菲立普親王，獲得艾美獎最佳戲劇影集男配角。（取材自IMDb）

姬蓮過往因為主演「X檔案」（The X-Files）走紅，曾拿下金球、艾美雙料視后，而「王冠」中的柴契爾夫人令她的事業再創高峰。有趣的是她和「王冠」編劇彼得摩根（Peter Morgan）一度傳分手又復合，今年5月她宣告彼此之間正式畫下句點，但兩人仍能一起和「王冠」團隊出席頒獎典禮，且她在獲獎時也感謝舊愛打造了這個絕佳的角色，彼得也因「王冠」首度在艾美獎上勝出。

英國女王之夫菲立普親王今年春天才以99高齡逝世，扮演中年版菲立普的托拜亞斯曼齊斯（Tobias Menzies）原本呼聲不及日前猝逝的黑人男星麥可K威廉斯（Michael K. Williams）被，但仍意外獲獎，除了顯示「王冠」本季的超強氣勢外，冥冥中也獲得本尊在天之靈保佑，他自己都沒預期到會獲獎，並沒有出席頒獎典禮。

艾美獎 入圍 英國女王

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