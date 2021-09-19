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艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

艾美獎／「泰德」、「東城」男女配角全拿

記者蘇詠智／綜合報導
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」漢娜魏丁罕（左）與布雷特高斯坦分獲艾美獎喜劇類影集女配角、男配角獎。（取材自IMDb）
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」漢娜魏丁罕（左）與布雷特高斯坦分獲艾美獎喜劇類影集女配角、男配角獎。（取材自IMDb）

第73屆艾美獎今晚在洛杉磯市中心的L.A. Live露天區域舉行，在已經頒發的獎項中，剛巧呈現Apple TV+「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）、HBO「東城奇案」（Mare of Easttown）與Netflix「王冠」（The Crown）各得兩項大獎的有趣結果，特別前兩齣戲都同時拿下最佳男女配角獎，更是多年來難得一見的情況。

Apple TV+「泰德拉索：錯棚教練趣事多」是今年艾美獎在音樂或喜劇類影集中的超級強棒，提名時已以20項領跑，劇中分別扮演因球團老闆前夫出軌而想毀掉球隊的新任女老闆、已過氣的球隊昔日王牌球員的漢娜魏丁罕（Hannah Waddingham）與布雷特高斯坦（Brett Goldstein）分別榮登最佳音樂或喜劇影集女配角、男配角獎，堪稱眾望所歸。

「東城奇案」伊凡彼得斯獲艾美獎迷你影集或電視電影最佳男配角獎。（取材自IMDb）
「東城奇案」伊凡彼得斯獲艾美獎迷你影集或電視電影最佳男配角獎。（取材自IMDb）

而「東城奇案」中分別扮演女主角閨蜜與新搭檔的茱莉亞尼克森（Julianne Nicholson）、伊凡彼得斯（Evan Peters）分獲最佳迷你影集女配角和男配角獎，雙雙力壓氣勢浩大的「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）入圍者，在兩劇之間的激烈纏鬥中先聲奪人。「王冠」的編劇彼得摩根（Peter Morgan）寫了一系列關於英國王室的名劇，直到第四季才終於獲得艾美獎最佳戲劇影集編劇獎，該劇的導演也獲獎，展現強大的氣勢，還有機會再拿下其他大獎。

艾美獎 Apple 導演

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