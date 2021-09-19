不斷更新／艾美獎頒獎 重要得獎名單看這裡

第73屆艾美獎今年觀眾名單僅限500人。（美聯社）

第73屆艾美獎 （Emmy Awards）頒獎典禮19日晚登場，這將是兩年來首度有來賓現場與會。本屆最受矚目的激戰之一，莫過於最佳迷你影集女主角，原先Netflix「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy）幾乎氣勢無可匹敵，但HBO「東城奇案」播出後，影后凱特溫絲蕾（Kate Winslett）的精湛演技也贏得各方叫好，成為安雅泰勒喬伊視后之路的最大障礙，兩人的贏面也強過其他對手。

安雅泰勒喬伊以「后翼棄兵」入圍迷你劇集／電視電影女主角。（路透）

艾瑪科林入圍最佳劇情類影集女主角。（美聯社）

以下整理出重點獎項的名單。

最佳迷你劇集

「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）

「汪達與幻視」（WandaVision）

「我可以毀掉你」（I May Destroy You）

「東城奇案」（Mare of Easttown）

「地下鐵道」（The Underground Railroad）

迷你劇集／電視電影 男主角

保羅貝特尼（Paul Bettany）

休葛蘭（Hugh Grant）

伊旺麥奎格（Ewan McGregor）

林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）

小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr）

迷你劇集／電視電影女主角

麥可娜柯爾（Michaela Coel）

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）

伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy）

凱特溫斯蕾（Kate Winslett）

最佳劇情類影集獎

「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）

「王冠」（The Crown）

「黑袍糾察隊」（The Boys）

「使女的故事」（The Handmaid’s Tale）

「逃出絕命村」（Lovecraft Country）

「曼達洛人」（The Mandalorian）

「豔放80」（Pose）

「這就是我們」（This Is Us）

最佳劇情類影集男主角

斯特林K布朗（Sterling K Brown）

強納森馬傑斯（Jonathan Majors）

喬許歐康納（Josh O’Conner）

雷吉尚佩奇（Rege-Jean Page）

比利波特（Billy Porter）

馬修瑞斯（Matthew Rhys）

最佳劇情類影集女主角

烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）

奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）

艾瑪科林（Emma Corrin）

伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）

MJ羅德里格斯（MJ Rodriguez）

朱妮絲莫利特（Jurnee Smollett）

最佳喜劇類影集獎

「艾蜜莉在巴黎」（Emily In Paris）

「泰德拉索」（Ted Lasso）

「黑人當道」（Black-ish）

「眼鏡蛇道館」（Cobra Kai）

「職業槍手」（Hacks）

「謎飛空姐」（The Flight Attendant）

「柯明斯基理論」（The Kominsky Method）

「筆寫青春」（Pen15）

最佳喜劇類影集男主角

安東尼安德森（Anthony Anderson）

麥克道格拉斯（Michael Douglas）

威廉梅西（William H. Macy）

傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）

肯南湯普森（Kenan Thompson）

最佳喜劇類影集女主角

艾迪布萊恩特（Aidy Bryant）

凱莉庫柯（Kaley Cuoco）

艾莉森珍妮（Allison Janney）

特蕾西埃莉斯羅斯（Tracee Ellis Ross）

瓊斯馬特（Jean Smart）

最佳實境競賽節目

「美國好聲音」（The Voice）

「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul’s Drag Race）

「驚險大挑戰美國版」（The Amazing Race）

「菜鳥烘焙大賽」（Nailed It!）

「頂尖主廚大對決」（Top Chef）

最佳綜藝脫口秀

「康納秀」（Conan）

「每日秀」（The Daily Show With Trevor Noah）

「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）

「上周今夜秀」（Last Week Tonight With John Oliver）

「荷伯報到」（The Late Show With Stephen Colbert）