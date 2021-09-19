奧斯卡新風向球 「貝爾法斯特」奪多倫多影展首獎

電影「貝爾法斯特」（Belfast，暫譯）海報。（取材自IMDb）

英國老牌演員肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導的黑白電影「貝爾法斯特」（Belfast，暫譯）今天贏得多倫多影展 最大獎，競逐奧斯卡 金像獎呼聲水漲船高。

法新社報導，北美最大影展多倫多影展的「觀眾票選獎」（People's Choice Award）漸漸成為預測奧斯卡的風向球，去年奧斯卡最佳影片獎得主「游牧人生」（Nomadland）就是先在多倫多影展贏得肯定。

60歲的英國老牌演員兼導演肯尼斯布萊納今天透過影片告訴多倫多國際影展（Toronto International Film Festival）：「在多倫多國際影展第一次播映『貝爾法斯特』，是我整個生涯最難忘的經驗之一。」

英國老牌演員肯尼斯布萊納執導的黑白電影「貝爾法斯特」（Belfast，暫譯）18日贏得多倫多影展最大獎。（美聯社）

縱橫影壇40多年，作品橫跨不同類型，從莎士比亞到超級英雄電影「雷神索爾」（Thor）都有的肯尼斯布萊納表示：「我感到興奮、謙卑，也滿懷感謝。」

將於11月上映的喜劇劇情片「貝爾法斯特」透過9歲男孩的視角，講述1960年代晚期北愛爾蘭開始進入「動亂期」（Troubles）的故事。

肯尼斯布萊納在同樣的年紀從北愛移居英格蘭，逃離接下來長達30年因教派及政治衝突益趨動亂的時期。

此片幽默中帶點心碎的元素，由傑米道南（Jamie Dornan）、茱蒂丹契（Judi Dench）、凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）、希朗漢德（Ciaran Hinds）等人主演。

肯尼斯布萊納曾5度入圍 奧斯卡，但從未得獎。明年的奧斯卡頒獎典禮將在3月27日舉行。

多倫多影展觀眾票選獎近9年的得主都有入圍奧斯卡最佳影片獎，其中3片獲獎，除去年的「游牧人生」，還包括2019年的「幸福綠皮書」（Green Book）和2014年的「自由之心」（12 Years a Slave）。

來源：Focus Features