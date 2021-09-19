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不「玩命」沒忌口 馮迪索暴肥25公斤？

記者蘇詠智／綜合報導
馮迪索被拍到暴肥，友人擔憂健康。（取材自PageSix ）
馮迪索被拍到暴肥，友人擔憂健康。（取材自PageSix ）

才剛在今年夏天靠「玩命關頭9」 （Fast & Furious 9）打了票房勝仗的馮迪索（Vin Diesel），不知是否心情大好，本月初在義大利竟被拍到在遊艇上光著上半身、露出厚厚一層肥肚腩的照片，各方大為震動，因為他不僅和「玩」片中的健碩模樣差很遠，友人更擔心他的健康。

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，稱他身旁親友嚇到，認為他應該胖了至少25公斤，對於健康非常不好。雪上加霜的是，馮迪索還沒有那麼快要拍「玩命關頭10」，認為自己還有很多時間能夠先享受一下，再恢復魔鬼鍛鍊，因此暫時沒有要忌口的意思，任憑身材橫向發展。

「國家詢問報」最狠的是，扯到和馮迪索公開不合的巨石強森（Dwayne Johnson），稱他認為馮迪索想要把身材練回來，恐怕得花上很長的時間，因而他非常樂見馮迪索的體型持續變樣，況且各方都知道「玩命關頭10」他應該也不會回歸，所以對馮迪索總有點幸災樂禍的心態。

至於專門打臉八卦的網站，則稱馮迪索後來在義大利的賽車場被拍到，體格並沒有像遊艇照那麼誇張，炮轟八卦刊物又在消遣他，還把巨石強森一起拉進來，實在很不厚道。

馮迪索在賽車場看來並未嚴重發福。（歐新社資料照片）
馮迪索在賽車場看來並未嚴重發福。（歐新社資料照片）

八卦 義大利 巨石強森

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