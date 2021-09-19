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珍妮佛安妮斯頓、瑞絲薇斯朋 直播秀2鬥心機

記者陳建嘉／綜合報導
珍妮佛安妮斯頓(左)、瑞絲薇斯朋回歸演出「晨間直播秀」第二季，繼續互飆演技。（圖：APPLE TV+提供）
珍妮佛安妮斯頓(左)、瑞絲薇斯朋回歸演出「晨間直播秀」第二季，繼續互飆演技。（圖：APPLE TV+提供）

好萊塢珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）主演APPLE TV+夯劇「晨間直播秀」（The Morning Show）推出第二季，日前接受媒體採訪，第二季受疫情波及，延後九個月開拍，珍妮佛先前曾喊「沒打疫苗的朋友斷絕往來」引發外界議論，內容呼應時事加入新冠肺炎，她也忍不住開砲，「這真的很離譜，我們一開始竟然不相信有病毒」。

「晨間直播秀」第二季繼續揭露媒體界暗潮洶湧的鬥爭，兩人鬥智也鬥心機，主角群從一開始，就派人去北京做採訪，不過當時的美國人，大都抱著一副事不關己的態度，珍妮佛無奈說：「我們都覺得不會太嚴重，殊不知隔沒多久，所有人都戴起口罩，戶外也幾乎沒人。」

珍妮佛、瑞絲回歸演出主播艾莉克絲、布萊德莉，提到記者們衝往第一線報導，「我們的劇就是希望提到這段期間，媒體界到底發生了什麼事」。

珍妮佛、瑞絲被問到對於媒體的看法，瑞絲笑稱時代變得很快，尤其是過去這幾年，「以前我們都只能看報紙、電視，但現在我的小孩們進入數位時代，他們都用手機看新聞」，至於如果當記者，會想要跑哪一線？她則說無論是時尚、娛樂或是體育都不排斥，「記者最重要的還是挖掘真相，讓每個觀眾都能了解更多」。

有趣的是，即便兩人交情好，也在第一季有多場對戲，但這一回劇情更龐大，再加上珍妮佛與瑞絲都有各自的故事主線，所以不常見到面，瑞絲笑答：「有時我的戲在早上，她則是下午，我們不常碰到彼此，一見面就得小聊。」

她們事業得意，皆是好萊塢天后，也以過來人身分，向晚輩提出忠告，「邁向成功，是需要一個目標，過程會很艱難，也並不快樂，但只要努力，我相信大部分的人都能完成他們的夢想」。

珍妮佛拒和不打疫苗的朋友往來。（圖：APPLE TV+提供）
珍妮佛拒和不打疫苗的朋友往來。（圖：APPLE TV+提供）

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