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終極保鑣將重拍 惠妮休斯頓前夫罵是爛點子

記者蘇詠智／綜合報導
惠妮休斯頓在「終級保鑣」飾演紅牌巨星，有如現身說法。（取材自IMDb）
惠妮休斯頓在「終級保鑣」飾演紅牌巨星，有如現身說法。（取材自IMDb）

沒有了惠妮休斯頓（Whitney Houston），「終極保鑣」（The Bodyguard）還能再吸引觀眾買票入場嗎？

好萊塢權威娛樂媒體「綜藝報」報導，將近29年前由美國藝人凱文柯斯納（Kevin Costner）和歌手惠妮休斯頓主演的賣座經典片「終極保鑣」將再度重拍，華納兄弟影業找了原版編劇、監製勞倫斯卡斯丹(Lawrence Kasdan)再度打造新版，至於詳細的故事內容，外界暫時不得而知。

歐美影壇為解決題材荒，最直接的方法就是重拍舊經典，或是重啟、或拍續集。不過當年「終極保鑣」描述英勇保鑣凱文受雇保護高傲的流行天后惠妮，當彼此解開心結也逐漸墜入情網，雖然劇情不算特別高潮迭起，惠妮親自主唱的原聲帶卻精彩絕倫，前後出現多支排行榜熱門金曲，而她翻唱老歌「I Will Always Love You」更一舉刷新告示牌排行榜蟬連最多周冠軍的紀錄，讓電影和原聲帶雙雙大賣。現代是否還有紅星能夠有她當年的威力？

專門報導八卦怪聞的TMZ，因此詢問惠妮前夫巴比布朗（Bobby Brown），問他是否覺得重拍「終極保鑣」是個爛點子，他答道：「對啊。」歐美各地的網友，也都表達心中的反彈，有人認為如此傳奇性的影片根本不需要重拍，好萊塢實在懶惰到不願為目前的藝人打造新的故事。也有人直言：「當年那部片也不是多好，而是惠妮和她的天籟美聲致勝，拜託，我們現在有誰做得到？」

凱文柯斯納在「終級保鑣」扮演英勇護花的保鑣。（取材自IMDb）
凱文柯斯納在「終級保鑣」扮演英勇護花的保鑣。（取材自IMDb）

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