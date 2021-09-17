紅髮艾德：美國頒獎典禮充滿敵意

紅髮艾德批評美國的音樂頒獎典禮充滿敵意，「從頭到尾氣氛詭異」。(圖：華納音樂提供)

紅髮艾德（Ed Sheeran）曾寫出無數暢銷情歌，多次出席各大頒獎典禮，日前也出席MTV音樂錄影帶獎，不過他近期受訪，突然提到與英國 比較起來，美國 頒獎典禮的競爭意識很重，「感覺就是有一大批人，都在等別人失敗，我不喜歡這樣。」

紅髪艾德接受採訪時，認為美國頒獎典禮充滿了敵意，並說許多朋友跟他想法一樣，「我跟很多人聊過，大家都說『典禮過後變得更沮喪』，因為氣氛一點也不好，那種敵對氣氛，真的非常可怕。總讓我覺得很悲哀，我一點也不喜歡。」

他讚賞英國人相比之下，比較享受音樂，「在英國，我們的典禮，就像是大家都喝醉，沒人在乎輸贏，大家只想要一整晚都開心而已。」

紅髮艾德才剛出席MTV音樂錄影帶獎，他也知道這一席話會被人解讀成劍指該獎，他特別強調，不只是MTV，就連葛萊美 獎、告示牌音樂獎也一樣，「其實所有藝人都是好人，但他們身邊都有一堆只准他們贏的小跟班，所以他們的團隊都會各自發出那種敵視的目光。」

即便他不喜歡這些獎項的氛圍，但只要接到典禮邀約，依舊樂意出席，在台上彈琴、唱歌，希望能帶給所有人開心。