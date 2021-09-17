泰勒絲藉歌逼婚 暗示5年男友喬歐文「恐怕沒有以後了」

泰勒絲常被八卦報導指想逼婚，卻都沒有成真。（路透）

曾經每段感情頂多撐一年的美國 樂壇小公主泰勒絲(Taylor Swift)，與李安捧出來的英國 小生喬歐文(Joe Alwyn)交往卻已經快5年，打破個人紀錄，也看得出喬確實有比其他舊愛都更抓得住她的優點，才會讓她幾年下來的沒變心。然而人的耐性也有極限，始終只是交往而未論及婚嫁，可能讓某些人看不到未來，如果泰勒絲已經著急，喬歐文還沒有察覺，還能再保有她多久？

喬歐文和樂壇超紅小公主交往快5年，創下對方情史上最穩定的紀錄。(取材自IMDb)

專門報導明星與名人八卦 的「Star」周刊，稱泰勒絲其實已經在「Paper Rings」、「Invisible String」、「Willow」等歌曲的歌詞中再三暗示喬歐文：趕快求婚，不然恐怕就沒有以後了。

無奈喬歐文雖然和她在專輯裡一起寫詞、還參與製作，卻沒有讀出這點弦外之音，該雜誌引述的消息來源說法：「已經快5年了，你們適不適合彼此也早就該心裡有數了。」顯然喬歐文沒有再繼續裝聾作啞的空間，他和泰勒絲的戀情已來到「結婚或分手」臨界點。

但打臉八卦的網站反駁，泰勒絲之前還在喬歐文完全無預警之下，到他新片在貝爾發斯特的外景地探班、給他驚喜，似乎並沒有感情生變的跡象，且八卦刊物早就不是第一次傳泰勒絲想逼婚，幾年下來她與喬歐文之間還是堅若磐石，並沒有被這些報導動搖，這次大家還是隨便看看就好。