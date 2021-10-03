007票房曾慘敗 一度快沒戲唱

提摩西達頓主演的《黎明生機》海報。（取材自IMDb）

影史上最知名的情報員—007詹姆斯龐德 （James Bond）雖受到全球各地觀眾歡迎，屢屢締造賣座佳績，卻也不是始終無往不利，亦曾有過低潮，甚至在美國 聲勢滑落到一度讓人懷疑將走入歷史，還經過了6年的空白，沒有推出任何一部新作。

那時是第4代龐德提摩西達頓（Timothy Dalton）的時期，提摩西一如前輩羅傑摩爾（Roger Moore），和製作公司一簽3集，在完成《黎明生機》（The Living Daylights）和《殺人執照》（Licence to Kill）後，本該還再主演一集，才算履行完合約，當時製作公司於坎城的卡爾登飯店一塊最顯眼的大看板位置，早在1990年的影展期間已經推出提摩西主演的第17集龐德片前導預告，看樣子儘管《殺人執照》在美票房失利，並沒有動搖提摩西的男主角地位，製片公司沒有打算換掉他。

提摩西達頓 最衰龐德

提摩西應該算是歷代龐德中較為生不逢辰者，他堅持走回原著裡的暗黑、嚴肅風，對於習慣羅傑摩爾式輕鬆娛樂風的影迷，極端無法適應，連影評人都不例外，對於他在《黎明生機》的表現評價普通，雖然《黎明生機》整體表現相較羅傑摩爾的最後一集《雷霆殺機》（A View to a Kill）並不算差。

《殺人執照》暴力尺度更上層樓，龐德為替好友報仇時常殺紅了眼，美國觀眾更是難以接受，全球各地的賣座雖然比《黎明生機》稍遜，卻還不至於大跌，唯獨在美國踢到大鐵板，反應相當不理想。

除了嚴肅的詮釋方法不討觀眾歡心外，提摩西還有另一點實為冤枉，媒體早先熱烈報導第4代007將是主演影集《龍鳳妙探》（Remington Steele）大紅的皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan），結果《龍鳳妙探》劇組眼看他聲勢大振，刻意加長合約把他留下來再拍新內容，讓他沒時間兼顧龐德電影，提摩西臨時被找來救火，遭許多美國人視為半路殺出的程咬金，始終不願意接受，早有抗拒心態。

其實提摩西早在史恩康納萊（Sean Connery）要卸下龐德一角時就已被製片公司接洽當第2任007，由於自覺年齡尚輕、恐難勝任，才會拖了10多年才接手，比皮爾斯更早就和龐德有淵源，並不是從中搶走皮爾斯的角色。

提摩西達頓缺乏美國觀眾緣還不是最大致命傷，第17集007劇本雖已完成，由於劇組的人事變化以及發行權的可能異動，使得拍攝進度拖遲，導演 人選還沒確定，就又因原著作者伊恩佛萊明（Ian Fleming）的友人提出著作權的訴訟，官司打了好一陣子，等到終於塵埃落定可以再往下拍，又已經好幾年過去，觀眾才會遲遲等不到新的續集。

此時提摩西的合約期限已滿，他自認年過50又已經太年長，不打算拍完這部之前合約中要求的第3集，使得新龐德人選又成為各方矚目話題。

艾迪墨菲 來當龐德？

每當龐德演員要更換，媒體就會提出一堆有話題的人選，當時有人稱應該給非裔一個機會，點名艾迪墨菲（Eddie Murphy），也有人認為聲勢如日中天的梅爾吉勃遜（Mel Gibson）會是很好的選擇，甚至還有人要求讓女性擔任龐德，因此建議莎朗史東（Sharon Stone），最後製作公司再度回頭找上皮爾斯布洛斯南，他也再沒有任何阻礙，終於一圓007的美夢。

《黃金眼》中的動作場面規模比前面10多集都升級。（取材自IMDb）

美國觀眾等皮爾斯扮演龐德等了7、8年總算期盼成真，對於007回歸大銀幕高度矚目，他主演的《黃金眼》被認為既有創新又具備傳統龐德片的特色，片中皮爾斯帥氣不凡，兩位龐德女郎伊莎貝拉史柯露波（Izabella Scorupco）知性優雅，芬姬詹森（Famke Janssen）扮演惡女則夠瘋狂搶眼，加上首度前進俄羅斯聖彼得堡出外景，動作場面規模也比前面16部片都升級，蒂娜透納（Tina Turner）演唱的主題曲也大受歡迎，影評大力叫好，讓觀眾更樂於捧場。

《黃金眼》一上映就再回到票房冠軍寶座，順利衝破一億美元大關，隨即在全球各地接連開出賣座紅盤，一洗《殺人執照》的頹勢，讓龐德片在美國起死回生。

（取材自聯合新聞網噓星聞）