我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

裘莉出新書 鼓勵孩子捍衛權利

陳韻涵
安琪莉娜裘莉（圖）與人權律師傑拉爾丁范布倫、國際特赦組織合纂新書，鼓勵兒童據理力爭。（路透）
安琪莉娜裘莉（圖）與人權律師傑拉爾丁范布倫、國際特赦組織合纂新書，鼓勵兒童據理力爭。（路透）

好萊塢影星安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）影劇表現亮眼，關懷兒童權益的慈善活動也不落人後；她「加盟」的漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）大片《永恆族》（The Eternals）11月5日將在美國上映，而她與人權律師傑拉爾丁范布倫（Geraldine Van Bueren），以及「國際特赦組織」（Amnesty International）成員共同撰寫的新書10月5日上市，告訴孩童《知道你的權利並爭取》（Know Your Rights and Claim Them，暫譯）。

安琪莉娜裘莉在《永恆族》中飾演蒂娜（Thena），能將宇宙能量幻化成任何武器。

《永恆族》演員來自多族裔，展現多元價值。（取材自IMDb）
《永恆族》演員來自多族裔，展現多元價值。（取材自IMDb）

不過，安琪莉娜裘莉自述吸引她加盟漫威英雄電影的原因，並不單純是劇本故事本身，而是片中卡司陣容的多元身分，演員來自美國、英國、蘇格蘭、愛爾蘭、墨西哥、中國、南韓，以及巴基斯坦等地。此外，她很榮幸能與今年以電影《無依之地》（Nomadland，又譯游牧人生）拿下奧斯卡（The Oscars）多項大獎的華裔導演趙婷合作。

安琪莉娜裘莉形容，她與趙婷兩人首次在片場碰面時，趙婷便「打著赤腳，直接坐在地面」，且經過會談討論才明白，彼此都是「邊緣人」。

《永恆族》講述天神族創造出擁有超能力的「永恆族」和「變異族」（Deviants），兩種族類的每一個角色都具備超凡智慧、神奇力量；長生不老的永恆族在7000年前來到地球，誓言守護人類免受變異族的侵害。

《永恆族》接續漫威宇宙2019年電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）事件之後，敘述全球一半人口在復仇者聯盟的大反派「薩諾斯」（Thanos）彈指之間消失之後又回歸的後續，而薩諾斯正是永恆族的後裔。

《永恆族》劇照。（取材自IMDb）
《永恆族》劇照。（取材自IMDb）

電影保護人類 新書保護兒童

安琪莉娜裘莉除了好萊塢影星的身分之外，熱心公益的她還擔任聯合國難民署特使（UN Refugee Agency Special Envoy）。她近年積極與國際特赦組織合作，並與1989年聯合國《兒童權利公約》（UN Convention on the Rights of the Child）起草人之一的傑拉爾丁范布倫深度訪談，之後共同撰寫探討兒童權利的文章，纂集成書出版。

安琪莉娜裘莉表示，她希望透過文字告訴全球各地的兒童，他們應有的與生俱來且不容剝奪的權利，透過適當合理的工具和方法「據理力爭」，挑戰不公不義並捍衛自身權益。

「全球各地有許多兒童受害，我們成人做得不夠。」安琪莉娜裘莉接受路透專訪時表示，「這些是兒童的權利，也會決定兒童日後能否發長成為身心健全的成人。」

安琪莉娜裘莉透露，她希望這本《知道你的權利並爭取》，可以提醒各國政府承諾恪守國際公約的義務，銘記兒童的法定、社會、政治和經濟權利。

她說：「我們成人花了許多時間阻礙這些兒童的權利，這本書將成為工具書，告訴兒童『這是你們的權利，這些是你們需要提出質疑的事情，根據你們所處的國家及環境據理力爭。』」

《永恆族》宣傳海報。（取材自IMDb）
《永恆族》宣傳海報。（取材自IMDb）

美國未批准《兒童權利公約》

安琪莉娜裘莉是六個孩子的母親，她在家中遵照聯合國賦予孩子的權利行事，卻赫然發現，美國竟然沒批准聯合國《兒童權利公約》。

全球已有194個締約國批准《兒童權利公約》，只剩索馬利亞、南蘇丹，以及美國遲未批准《兒童權利公約》。

她說：「這讓我相當沮喪，我開始質疑，這代表什麼意思？」

安琪莉娜裘莉思忖，許多國家讓兒童接受教育，但是依然有許多兒童失學，就以日前美軍撤離的阿富汗而言，阿富汗女孩接受教育反而會身陷險境。

這本書談論種族身分、司法正義、教育、保護自己免受傷害等議題，並指導青少年如何安全地參與社會運動，挑選或加入正當的社會運動組織或機構。

安琪莉娜裘莉說：「透過這本書，你們可以找到自己的道路，因為我們真的非常關切兒童的福祉與人身安全。」她說，我們不希望青少年像無頭蒼蠅一般竄來竄去，尖叫呼喊爭取自己的權利，甚至身陷危險境地。」

創造改變 匯聚影響力青年

《知道你的權利並爭取》以世界上許多著名且有影響力的年輕典範舉例，包括諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽（Malala Yousafzai）、瑞典環保鬥士葛莉塔童貝里（Greta Thunberg），以及最年輕的戰地記者、巴勒斯坦少女珍娜吉哈德（Janna Jihad）。

巴基斯坦裔的尤沙夫賽爭取女性受教權，遭阿富汗恐怖組織「神學士」（Taliban，另譯塔利班）埋伏槍擊，子彈射穿頭部；她大難不死並獲得國際援助，舉家移居英國並取得牛津大學（University of Oxford）學位，也成為全球最年輕的諾貝爾和平獎得主。

諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽極力爭取女性受教權。（Getty Images）
諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽極力爭取女性受教權。（Getty Images）

童貝里積極參與氣候變遷與環境保護社會運動，她15歲時隻身在斯德哥爾摩的國會大樓前高舉「為氣候罷課」（School strike for the climate）標語牌，抗議瑞典政府就對抗氣候變遷無所作為；如今，「為氣候罷課」的足跡已遍及至少150個國家。

巴勒斯坦15歲少女吉哈德自7歲開始自己拿起攝影機，報導以色列與巴勒斯坦衝突的戰地消息，希望國際重視以巴衝突及當地人的生存危機。

吉哈德說：「巴勒斯坦的孩子沒有童年，我要為他們發聲」；她希望「讓全球看到巴勒斯坦兒童的日常危機」，引起國際關注進而協助解決問題。

在英國，為弱勢兒童倡議健康糧食系統的17歲倫敦非裔少女克莉絲緹娜阿丹尼（Christina Adane）說：「凝聚其他年輕人真的很重要，這是我們未來能做出改變的方法。」

裘莉 美國 電影

上一則

電影世界／哭泣的男人 克林伊斯威特創作力旺

下一則

007票房曾慘敗 一度快沒戲唱

延伸閱讀

阿富汗禁女性參與運動 女子足球隊逃至巴基斯坦

阿富汗禁女性參與運動 女子足球隊逃至巴基斯坦
時代雜誌百大人物 哈利王子夫婦與大谷翔平入選

時代雜誌百大人物 哈利王子夫婦與大谷翔平入選
歐盟提防難民潮 加碼提供阿富汗1億歐元人道援助

歐盟提防難民潮 加碼提供阿富汗1億歐元人道援助
時報廣場天燈祈願 經文處向聯合國喊話

時報廣場天燈祈願 經文處向聯合國喊話

熱門新聞

有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

2021-09-28 02:28
有「華為小公主」之稱的姚安娜。（取材自微博）

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

2021-09-26 23:01
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。(取材自微博)

鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

2021-09-30 00:57
蕾雅瑟杜是龐德片史上第一位連莊女主角。圖／UIP提供

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

2021-09-30 13:46
限娘令發威，劉宇妝容改變。(取材自微博)

中國限娘令發威 21歲小鮮肉「改變妝容」簡直換頭了

2021-09-25 19:16
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

2021-10-01 15:20

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星