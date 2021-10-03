裘莉出新書 鼓勵孩子捍衛權利

安琪莉娜裘莉（圖）與人權律師傑拉爾丁范布倫、國際特赦組織合纂新書，鼓勵兒童據理力爭。（路透）

好萊塢影星安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）影劇表現亮眼，關懷兒童權益的慈善活動也不落人後；她「加盟」的漫威電影 宇宙（Marvel Cinematic Universe）大片《永恆族》（The Eternals）11月5日將在美國 上映，而她與人權律師傑拉爾丁范布倫（Geraldine Van Bueren），以及「國際特赦組織」（Amnesty International）成員共同撰寫的新書10月5日上市，告訴孩童《知道你的權利並爭取》（Know Your Rights and Claim Them，暫譯）。

安琪莉娜裘莉在《永恆族》中飾演蒂娜（Thena），能將宇宙能量幻化成任何武器。

《永恆族》演員來自多族裔，展現多元價值。（取材自IMDb）

不過，安琪莉娜裘莉自述吸引她加盟漫威英雄電影的原因，並不單純是劇本故事本身，而是片中卡司陣容的多元身分，演員來自美國、英國、蘇格蘭、愛爾蘭、墨西哥、中國、南韓，以及巴基斯坦等地。此外，她很榮幸能與今年以電影《無依之地》（Nomadland，又譯游牧人生）拿下奧斯卡（The Oscars）多項大獎的華裔導演趙婷合作。

安琪莉娜裘莉形容，她與趙婷兩人首次在片場碰面時，趙婷便「打著赤腳，直接坐在地面」，且經過會談討論才明白，彼此都是「邊緣人」。

《永恆族》講述天神族創造出擁有超能力的「永恆族」和「變異族」（Deviants），兩種族類的每一個角色都具備超凡智慧、神奇力量；長生不老的永恆族在7000年前來到地球，誓言守護人類免受變異族的侵害。

《永恆族》接續漫威宇宙2019年電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）事件之後，敘述全球一半人口在復仇者聯盟的大反派「薩諾斯」（Thanos）彈指之間消失之後又回歸的後續，而薩諾斯正是永恆族的後裔。

《永恆族》劇照。（取材自IMDb）

電影保護人類 新書保護兒童

安琪莉娜裘莉除了好萊塢影星的身分之外，熱心公益的她還擔任聯合國難民署特使（UN Refugee Agency Special Envoy）。她近年積極與國際特赦組織合作，並與1989年聯合國《兒童權利公約》（UN Convention on the Rights of the Child）起草人之一的傑拉爾丁范布倫深度訪談，之後共同撰寫探討兒童權利的文章，纂集成書出版。

安琪莉娜裘莉表示，她希望透過文字告訴全球各地的兒童，他們應有的與生俱來且不容剝奪的權利，透過適當合理的工具和方法「據理力爭」，挑戰不公不義並捍衛自身權益。

「全球各地有許多兒童受害，我們成人做得不夠。」安琪莉娜裘莉接受路透專訪時表示，「這些是兒童的權利，也會決定兒童日後能否發長成為身心健全的成人。」

安琪莉娜裘莉透露，她希望這本《知道你的權利並爭取》，可以提醒各國政府承諾恪守國際公約的義務，銘記兒童的法定、社會、政治和經濟權利。

她說：「我們成人花了許多時間阻礙這些兒童的權利，這本書將成為工具書，告訴兒童『這是你們的權利，這些是你們需要提出質疑的事情，根據你們所處的國家及環境據理力爭。』」

《永恆族》宣傳海報。（取材自IMDb）

美國未批准《兒童權利公約》

安琪莉娜裘莉是六個孩子的母親，她在家中遵照聯合國賦予孩子的權利行事，卻赫然發現，美國竟然沒批准聯合國《兒童權利公約》。

全球已有194個締約國批准《兒童權利公約》，只剩索馬利亞、南蘇丹，以及美國遲未批准《兒童權利公約》。

她說：「這讓我相當沮喪，我開始質疑，這代表什麼意思？」

安琪莉娜裘莉思忖，許多國家讓兒童接受教育，但是依然有許多兒童失學，就以日前美軍撤離的阿富汗而言，阿富汗女孩接受教育反而會身陷險境。

這本書談論種族身分、司法正義、教育、保護自己免受傷害等議題，並指導青少年如何安全地參與社會運動，挑選或加入正當的社會運動組織或機構。

安琪莉娜裘莉說：「透過這本書，你們可以找到自己的道路，因為我們真的非常關切兒童的福祉與人身安全。」她說，我們不希望青少年像無頭蒼蠅一般竄來竄去，尖叫呼喊爭取自己的權利，甚至身陷危險境地。」

創造改變 匯聚影響力青年

《知道你的權利並爭取》以世界上許多著名且有影響力的年輕典範舉例，包括諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽（Malala Yousafzai）、瑞典環保鬥士葛莉塔童貝里（Greta Thunberg），以及最年輕的戰地記者、巴勒斯坦少女珍娜吉哈德（Janna Jihad）。

巴基斯坦裔的尤沙夫賽爭取女性受教權，遭阿富汗恐怖組織「神學士」（Taliban，另譯塔利班）埋伏槍擊，子彈射穿頭部；她大難不死並獲得國際援助，舉家移居英國並取得牛津大學（University of Oxford）學位，也成為全球最年輕的諾貝爾和平獎得主。

諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽極力爭取女性受教權。（Getty Images）

童貝里積極參與氣候變遷與環境保護社會運動，她15歲時隻身在斯德哥爾摩的國會大樓前高舉「為氣候罷課」（School strike for the climate）標語牌，抗議瑞典政府就對抗氣候變遷無所作為；如今，「為氣候罷課」的足跡已遍及至少150個國家。

巴勒斯坦15歲少女吉哈德自7歲開始自己拿起攝影機，報導以色列與巴勒斯坦衝突的戰地消息，希望國際重視以巴衝突及當地人的生存危機。

吉哈德說：「巴勒斯坦的孩子沒有童年，我要為他們發聲」；她希望「讓全球看到巴勒斯坦兒童的日常危機」，引起國際關注進而協助解決問題。

在英國，為弱勢兒童倡議健康糧食系統的17歲倫敦非裔少女克莉絲緹娜阿丹尼（Christina Adane）說：「凝聚其他年輕人真的很重要，這是我們未來能做出改變的方法。」