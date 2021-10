裘莉出新書 鼓勵孩子捍衛權利

安琪莉娜裘莉(圖)與人權律師傑拉爾丁范布倫、國際特赦組織合纂新書,鼓勵兒童據理力爭。(路透)

好萊塢影星安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)影劇表現亮眼,關懷兒童權益的慈善活動也不落人後;她「加盟」的漫威電影 宇宙(Marvel Cinematic Universe)大片《永恆族》(The Eternals)11月5日將在美國 上映,而她與人權律師傑拉爾丁范布倫(Geraldine Van Bueren),以及「國際特赦組織」(Amnesty International)成員共同撰寫的新書10月5日上市,告訴孩童《知道你的權利並爭取》(Know Your Rights and Claim Them,暫譯)。

安琪莉娜裘莉在《永恆族》中飾演蒂娜(Thena),能將宇宙能量幻化成任何武器。

《永恆族》演員來自多族裔,展現多元價值。(取材自IMDb)

不過,安琪莉娜裘莉自述吸引她加盟漫威英雄電影的原因,並不單純是劇本故事本身,而是片中卡司陣容的多元身分,演員來自美國、英國、蘇格蘭、愛爾蘭、墨西哥、中國、南韓,以及巴基斯坦等地。此外,她很榮幸能與今年以電影《無依之地》(Nomadland,又譯游牧人生)拿下奧斯卡(The Oscars)多項大獎的華裔導演趙婷合作。

安琪莉娜裘莉形容,她與趙婷兩人首次在片場碰面時,趙婷便「打著赤腳,直接坐在地面」,且經過會談討論才明白,彼此都是「邊緣人」。

《永恆族》講述天神族創造出擁有超能力的「永恆族」和「變異族」(Deviants),兩種族類的每一個角色都具備超凡智慧、神奇力量;長生不老的永恆族在7000年前來到地球,誓言守護人類免受變異族的侵害。

《永恆族》接續漫威宇宙2019年電影《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)事件之後,敘述全球一半人口在復仇者聯盟的大反派「薩諾斯」(Thanos)彈指之間消失之後又回歸的後續,而薩諾斯正是永恆族的後裔。

《永恆族》劇照。(取材自IMDb)

電影保護人類 新書保護兒童

安琪莉娜裘莉除了好萊塢影星的身分之外,熱心公益的她還擔任聯合國難民署特使(UN Refugee Agency Special Envoy)。她近年積極與國際特赦組織合作,並與1989年聯合國《兒童權利公約》(UN Convention on the Rights of the Child)起草人之一的傑拉爾丁范布倫深度訪談,之後共同撰寫探討兒童權利的文章,纂集成書出版。

安琪莉娜裘莉表示,她希望透過文字告訴全球各地的兒童,他們應有的與生俱來且不容剝奪的權利,透過適當合理的工具和方法「據理力爭」,挑戰不公不義並捍衛自身權益。

「全球各地有許多兒童受害,我們成人做得不夠。」安琪莉娜裘莉接受路透專訪時表示,「這些是兒童的權利,也會決定兒童日後能否發長成為身心健全的成人。」

安琪莉娜裘莉透露,她希望這本《知道你的權利並爭取》,可以提醒各國政府承諾恪守國際公約的義務,銘記兒童的法定、社會、政治和經濟權利。

她說:「我們成人花了許多時間阻礙這些兒童的權利,這本書將成為工具書,告訴兒童『這是你們的權利,這些是你們需要提出質疑的事情,根據你們所處的國家及環境據理力爭。』」

《永恆族》宣傳海報。(取材自IMDb)

美國未批准《兒童權利公約》

安琪莉娜裘莉是六個孩子的母親,她在家中遵照聯合國賦予孩子的權利行事,卻赫然發現,美國竟然沒批准聯合國《兒童權利公約》。

全球已有194個締約國批准《兒童權利公約》,只剩索馬利亞、南蘇丹,以及美國遲未批准《兒童權利公約》。

她說:「這讓我相當沮喪,我開始質疑,這代表什麼意思?」

安琪莉娜裘莉思忖,許多國家讓兒童接受教育,但是依然有許多兒童失學,就以日前美軍撤離的阿富汗而言,阿富汗女孩接受教育反而會身陷險境。

這本書談論種族身分、司法正義、教育、保護自己免受傷害等議題,並指導青少年如何安全地參與社會運動,挑選或加入正當的社會運動組織或機構。

安琪莉娜裘莉說:「透過這本書,你們可以找到自己的道路,因為我們真的非常關切兒童的福祉與人身安全。」她說,我們不希望青少年像無頭蒼蠅一般竄來竄去,尖叫呼喊爭取自己的權利,甚至身陷危險境地。」

創造改變 匯聚影響力青年

《知道你的權利並爭取》以世界上許多著名且有影響力的年輕典範舉例,包括諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽(Malala Yousafzai)、瑞典環保鬥士葛莉塔童貝里(Greta Thunberg),以及最年輕的戰地記者、巴勒斯坦少女珍娜吉哈德(Janna Jihad)。

巴基斯坦裔的尤沙夫賽爭取女性受教權,遭阿富汗恐怖組織「神學士」(Taliban,另譯塔利班)埋伏槍擊,子彈射穿頭部;她大難不死並獲得國際援助,舉家移居英國並取得牛津大學(University of Oxford)學位,也成為全球最年輕的諾貝爾和平獎得主。

諾貝爾和平獎得主馬拉拉尤沙夫賽極力爭取女性受教權。(Getty Images)

童貝里積極參與氣候變遷與環境保護社會運動,她15歲時隻身在斯德哥爾摩的國會大樓前高舉「為氣候罷課」(School strike for the climate)標語牌,抗議瑞典政府就對抗氣候變遷無所作為;如今,「為氣候罷課」的足跡已遍及至少150個國家。

巴勒斯坦15歲少女吉哈德自7歲開始自己拿起攝影機,報導以色列與巴勒斯坦衝突的戰地消息,希望國際重視以巴衝突及當地人的生存危機。

吉哈德說:「巴勒斯坦的孩子沒有童年,我要為他們發聲」;她希望「讓全球看到巴勒斯坦兒童的日常危機」,引起國際關注進而協助解決問題。

在英國,為弱勢兒童倡議健康糧食系統的17歲倫敦非裔少女克莉絲緹娜阿丹尼(Christina Adane)說:「凝聚其他年輕人真的很重要,這是我們未來能做出改變的方法。」