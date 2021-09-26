千金私廚 芭莉絲的災難烹飪秀

芭莉絲希爾頓在《千金私廚》必備浮誇時裝與手套。（取材自臉書）

如果你熱愛美食已成信仰、視廚房為聖殿，拜託別看這個節目；如果對於優雅廚藝教學有所期待，那這個節目也不適合你；但如果想看芭比娃娃真人實境秀煮菜，恭喜你，快加入芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）的《千金私廚》（Cooking With Paris）行列，包准分分鐘令人捏冷汗、大開眼界，萬幸「她們沒把廚房燒掉真是奇蹟！」

Netfilx推出這部讓所有廚藝節目愛好者腦充血的《千金私廚》，由內心20歲、肉體40歲的芭莉絲希爾頓作為廚房主人，每集25分鐘左右的節目邀請名媛好友金卡達夏（Kim Kardashian）、薩維蒂（Saweetie）、麗麗龐斯（Lele Pons）、還有芭莉絲希爾頓的媽媽與妹妹Kathy Hilton、Nicky Hilton等人共6集節目，分為雲中早餐、墨西哥 塔可之夜、純素漢堡與重現麥當勞 薯條……等主題。

《千金私廚》首集請來話題女王金卡達夏（左圖右），與芭莉絲希爾頓來場「雲中早餐」。（取材自臉書）

身為名媛始祖，身家超過20億美元的希爾頓酒店集團繼承人芭莉絲，在疫情 隔離期間於YouTube無心上傳一支製作千層麵的影片，沒料到吸引了超過520萬的收看數，也引來製作單位促成《千金私廚》的誕生。

20年前，芭莉絲捧紅了服飾品牌Juicy Couture，粉紅色、亮片是她身上的必備穿搭，過慣奢侈生活的她表示：「我不是金髮傻妞，我只是擅長扮演金髮傻妞。」（I'm not a dumb blonde. I'm just really good at pretending to be one.）到了40歲，還是可以在她的廚藝節目中見識20歲的天真，並且欣賞有別於其他烹飪教學節目的幾個看點：

名媛金句 就是不一樣

《千金私廚》誕生了很多金句，但絕對無益廚藝，例如「果汁機是哪一個？我不知道它長什麼樣子」、「什麼是打蛋器？」、「擺盤是什麼？」或是詢問「什麼是檸檬刨絲？」這些讓人傻眼的問題，不過這些問題套在她的臉上講出來都變得合理。

芭莉絲相當真性情，會穿著裝飾蝴蝶結的浮誇禮服去超市採買，在廚房棉花糖黏到指甲洗不掉的時候，她會對著水龍頭罵F字髒話，或是果汁機突然彈跳的時候，她也會發表S字感言，這些都讓節目列為「16+不當語言」的級別。

她甚至和薩維蒂在烘烤蔬菜時，兩人自嘲松露由就是富家X子（Rich Bitch）的必備品，這一切都很符合芭莉絲創造的單字「炫活（Sliving）」。

芭莉絲希爾頓與薩維蒂的「蝦仁塔可之夜」。（取材自臉書）

爆乳美甲 訂製服下廚

《千金私廚》會看到滿滿的爆乳穿搭、浮誇美甲，還有芭莉絲必備的蕾絲手套，這些不適合於廚房的造型，其中一集，她皮革外套袖子上的流蘇，還沾進了麵團碗裡，她只表示，「穿訂製衣服進廚房就是要送乾洗。」

《千金私廚》中，做菜絕對不是重點，那只是好幾場近乎災難的表演，另一看點在於芭莉絲希爾頓為了配合餐點而布置的場景，例如第一集滿屋白色汽球，或是為了品嘗墨西哥餐而將圖魯姆（Tulum）的景觀重現在豪宅裡的環境，都讓人感受到富豪奢靡生活的實力，也呼應了當代網紅餐廳的精髓，隨時可以搭出夢幻場景。

芭莉絲希爾頓和麗麗龐斯（右圖右）的「克服恐懼」節日大餐，環境布置豔麗又繽紛。（取材自臉書）

生活白痴 讓來賓傻眼

當金卡達夏請芭莉絲把火關小一點時，芭莉絲拔下了整個瓦斯爐旋鈕，金卡達夏瞬間驚恐的表情，可以讓觀眾倒帶回放10次；薩維蒂納悶果汁機裡面是不是有冰塊的時候，倒出來一看發現竟然是鹽罐的金屬蓋丟進去一起刨打，芭莉絲旁白淡淡表示，「換一台新的果汁機吧」；以及當芭莉絲削馬鈴薯皮的時候，鏡頭前的每個人都很驚恐於她幾乎要把自己的手皮削飛了。

芭莉絲希爾頓(左)問「什麼是打蛋器？」時，身穿好萊塢服裝知名品牌的閃亮禮服。（取材自Instagram）

幸而節目播出之後，並沒有傳出芭莉絲家廚房失火、因下廚而濺血的新聞，也沒有來賓食物中毒事件，看到她們都完好的從《千金私廚》下崗，幾乎是倖存者般令人感動了，這個可愛又可怕的廚藝節目，有種荒誕卻好看的魔力，也許好看的並非烹飪的橋段，而是網紅人生。又或是讓觀眾自我安慰覺得「比起來我的廚藝還不算壞！」，6集完食後想必會有點悵然地期待下一季；相較很多工整、洗鍊的廚藝節目來說，《千金私廚》令人感到療癒而放鬆，甚至也想試試看芭莉絲的手藝如何。

（取材自聯合新聞網udn STYLE）