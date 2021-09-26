芭比人設人生 芭莉絲希爾頓=傻白甜?

名媛芭莉絲希爾頓從青少年時期就是美國話題人物。（Getty Images）

「THAT'S HOT!」千禧年初始，以「無腦千金」、「粉紅芭比」等爭議形象走紅的名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton），近期因料理實境節目《千金私廚》（Cooking with Paris）再次暴紅。在以「耍笨」為賣點之一的真人秀中，無論是身穿粉紅色浮誇禮服大逛超市、煮菜堅持戴蕾絲手套，還是切洋蔥必備水鑽墨鏡...，芭莉絲希爾頓彷彿20年如一日，仍是美國 大眾心中那個熟悉的「傻白甜」，荒誕作風引發正反兩極評價。但在鏡頭之外，真實的芭莉絲希爾頓究竟是什麼模樣？反倒開始成為不少媒體與觀眾追探思考的問題。

「我用這些奇幻世界的元素，打造出卡通形象般的生活......」《千金私廚》播出前夕，另一部揭露芭莉絲希爾頓內心私密告白的話題紀錄片《This is Paris》，正好上映一周年。紀錄片中，希爾頓坦露了大眾所不熟悉的她——絕不只是無知的金髮芭比、一直都清楚自己扮演的「人設」與目的、為何會從名媛變成現在模樣，以及自己青少年叛逆時期的創傷經歷。

但到底哪一個才是真的芭莉絲希爾頓？美國媒體在拿捏新聞與八卦 模糊界線間時的掙扎，如何體現在芭莉絲希爾頓身上？

穿著華服的芭莉絲希爾頓和閨蜜在廚房自拍是《千金私廚》的必備橋段。（取材自臉書）

實境秀出名 性愛影片外流暴紅

1981年出生於美國紐約 的芭莉絲希爾頓，其曾祖父康拉德希爾頓（Conrad Hilton）是全世界最大連鎖酒店之一——希爾頓酒店集團的創辦人。作為集團繼承人之一，含著金湯匙出生長大的芭莉絲希爾頓，還是擁有姣好身材與面貌的天之驕女，少女時期便以模特身分出道，甚至曾經簽約前總統川普旗下的經紀公司。

但真正讓芭莉絲希爾頓從上流社會的小圈子，登堂入室大眾視野、搖身為大眾熟知的傻妞千金，卻是乘著2000年代吹起的電視實境秀風潮。

2003年，年僅22歲的芭莉絲與同為富家女的好友一同出演真人實境秀《拜金女新體驗》（The Simple Life）。兩個富家小姐從上流社會「下凡」體會人間疾苦——到速食店打工、務農、清掃...，新鮮又充滿戲劇衝突的真人秀讓芭莉絲知名度大開，一句「沃爾瑪超市是啥？」更讓觀眾瞠目結舌，引來「無腦千金」的譏諷。

《拜金女新體驗》海報。 （取材自IMDb）

讓她的公眾形象更劇烈轉變、爭議暴紅的，其實是她與前男友自拍的性愛影片，同年於網路上外洩流傳，引發軒然大波。隔年，該影片甚至被她的前男友製作成錄影帶《芭莉絲的1夜》（1 Night in Paris）發售。儘管芭莉絲希爾頓為此曾與男友對簿公堂，但後來訴訟卻不了了之，兩人庭外和解。事件真相成為無人知曉的羅生門，有民眾認同芭莉絲希爾頓也是受害者；但亦有輿論質疑：她是不是為了想紅「賣肉」炒作？

面對輿論的揣測，芭莉絲希爾頓自我辯護表示：私密影片外流，自己也是受害者。2006年，她接受《GQ》雜誌採訪時甚至駁斥：「我（和解）一分錢都沒有得到。那是骯髒錢！他應該把錢全捐給慈善團體為性侵犯受害人做些什麼。」

事發後多年，芭莉絲希爾頓再提起往事時更自陳：「那是一個十幾歲女孩非常私人的時刻，結果每個人都看了它、並且覺得好像是什麼好笑的事情...那是我第一段認真談的戀愛。當時我18歲，想要讓男友開心。我還記得他掏出相機時告訴我沒人會看到（影片）啦！......這就像是被視姦一樣（electronic rape），大家都覺得妳是故意的。因為在那之後各式各樣的性愛影片都出現了，彷彿成為人們成名的一種方式。」

「流量腥聞」追不追？美媒的焦慮與掙扎

性愛影片事件後，芭莉絲希爾頓成為狗仔追逐的對象、民眾茶餘飯後的話題、脫口秀的一段梗，同時她也逐漸出現許多脫序行徑，像是酒駕、無照駕駛、吸毒、甚至因此被判刑、短暫關入女子監獄。

出獄隔天，芭莉絲希爾頓就登上了Larry King的脫口秀節目。 （路透）

暴走的傻白甜千金淪為大眾群嘲的對象，芭莉絲甚至一度成美國大眾文化裡頭，被用獵奇眼光看待、嘲諷的符號與標靶。包含《南方公園》（South Park）、《辛普森家庭》（The Simpsons）等動畫作品或成人脫口秀，都常拿芭莉絲希爾頓當做嘲諷的對象。例如《辛普森家庭》裡，霸子就曾嘲笑一名在性愛錄影帶裡，叫做「Paris Texan」的女性，明顯指涉芭莉絲希爾頓。就連她參演的電影《恐怖蠟像館》（House of Wax），當年上映時也曾用「來見證芭莉絲怎麼死的」（See Paris Die）為宣傳噱頭。

芭莉絲希爾頓幾乎成為2000年代新聞媒體的流量保證，但這也讓不少新聞從業者陷入專業倫理的焦慮與掙扎。在探討2000年代美國大眾流行文化時，時常會將芭莉絲作為研究對象之一，因為幾乎正是從她開始，八卦娛樂與嚴肅新聞的界線開始變得更加模糊。諷刺的是，根據一份2000年代的統計指出，儘管當時美國新聞從業者的男女性別比為6：4，但女性作為主角或題材的報導中，有約36％都是關於娛樂內容、25％談的是社交名媛、僅有11％關乎嚴肅的政治議題。

芭莉絲希爾頓參演的《恐怖蠟像館》當年以「來見證芭莉絲怎麼死的」宣傳，圖為劇照。 （取材自IMDb）

若說這份統計側面反映了當時美國閱聽眾市場的需求，這背後代表的意義或許是：當時的美國社會，也許更「享受」看見像芭莉絲希爾頓這樣「傻白甜」的女性，出現在各種腥羶八卦的新聞頭條，藉此窺探女性私密與上流八卦，從中享受讓人莞爾或譏笑的娛樂，甚至建立起虛假的優越感。

華盛頓郵報知名記者、揭露水門案的伯恩斯坦（Carl Bernstein），在20世紀末時對於「白痴文化」的批判，似乎在芭莉絲希爾頓的走紅年代預言成真。伯恩斯坦當時認為，在報導美國生活時，媒體每周、每天、每小時的扭曲手法不斷翻新。不幸的是，如今通俗文化最低俗的形式：內容空洞、假新聞、誤報、蔑視大多數人生活的真相與現實，已經凌駕了真正的新聞。

距離《拜金女新體驗》開播將近20年後，被視為「初代網紅」的芭莉絲希爾頓，今年以Netflix出品的料理實境節目《千金私廚》再次翻紅。近年，芭莉絲多次透過雜誌或紀錄片管道，試圖展露「更真實的自己」，同為Netflix出品的紀錄片《美國迷因》（The American Meme）中，她就表示：「過去20年來我都活得像21歲，這些都是形象跟品牌，我就是商品的一部份。」

如同《千金私廚》裡那些大鬧廚房的荒謬行為與名媛金句，傻白甜人設或許也只是她用來為自己的實境秀人生佐料調味，以饗觀眾，大飽眼福，也娛己娛人。但芭莉絲希爾頓為何會「選擇」這樣的芭比人設？另一部紀錄片《This is Paris》則提供了她從自身出發的視角與說法。

《This is Paris》：紀錄片裡的另一個敘事

1996年，希爾頓一家從洛杉磯搬到了紐約。青春期時的她在學校遭受校園霸淩，爲融入進新環境，開始變得越來越叛逆，經常逃學，沉迷於夜生活。一直到她16歲時，為此頭痛不已的父母終於決心，要把芭莉絲希爾頓送到猶他州一所青少年矯正學校「普羅沃峽谷學校」（Provo Canyon School）管教。

紀錄片中，芭莉絲希爾頓的妹妹回憶，當時自己目睹父母眼睜睜在一旁，看著姊姊邊哭邊哀求，不要讓學校的人帶走她，這件事對芭莉絲希爾頓造成很大的影響。進入學校後，她更發現裡面存在人身羞辱、虐打、全裸關禁閉、強制服藥等過度管教手段的惡況。

根據BBC針對美國矯正學校現象的後續追蹤報導，以「愛的紀律」為名的青少年矯正產業，在美國最早起源於1980年代，具有相當大的商機，許多父母往往認為青少年叛逆是家中恥辱，不願意對外求助，於是送入矯正學校。許多矯正學校內也確實發生身心虐待、甚至性侵等問題，但因為被送來的小孩多是有偏差行為的孩童，就算跟父母求救，多半也不會被相信。

報導中採訪了一個心理學研究者，他指出，這些矯正學校倖存者身上的創傷後症候群，與邪教成員、或是戰俘所經歷的創傷非常相似。更嚴重的是，由於這些創傷經驗發生在青少年時期，會更深刻地影響到他們未來的人格塑造。

芭莉絲希爾頓在紀錄片《This is Paris》中自揭青少年時期的創傷，展現一般大眾對她「無腦千金」的另一面，圖為海報。（取材自IMDb）

根據《This is Paris》片中說法，矯正學校的經歷導致當時的受害學生們，後來都有長年創傷。芭莉絲希爾頓自己也因此變得不願輕易相信他人，尤其把自己送入矯正學校的爸媽。

「我戴上的面具、我所成為的樣子、那些奢侈的東西、我的那些照片，所有的這一切都來自那間學校。當我環顧我的生活，四周景象一切都像是卡通。我用這些卡通一樣的東西營造出了一個幻想世界。但事實上我並不是非常在乎這些東西，我幾乎沒穿過這些鞋子，我其實在家裡更喜歡穿運動服跟鬆軟的襪子。所有這些東西（奢侈品）只是我扮演的這個角色中的一部分。」

叛逆的少女，戴上了華麗的面具。芭莉絲希爾頓表示，從進入矯正學校之後，她就認為自己必須要想辦法成功、靠自己賺錢，才能脫離父母的控制。當她闖入大眾視野後，至少傻千金的形象確實能讓美國觀眾歡樂買單，她個人的時尚與演藝事業，也因此順勢經營得有聲有色。

但事實上，紀錄片中一名芭莉絲希爾頓當年在矯正學校的同學表示：她在《拜金女新體驗》裡根本在演戲。在實境秀裡，芭莉絲希爾頓曾說自己「不會拖地、不知道拖把長怎樣」，但「當年她們一起在學校常被體罰去打掃，怎麼可能不知道拖把？」

如今40歲、再次翻紅的芭莉絲希爾頓，人們會如何看待、討論她？《時代雜誌》雜誌（TIME）犀利地評論道：「確實，對她來說，在大眾面前繼續當回那個熟悉的（傻白甜）角色，似乎比當我們在《This is Paris》裡看到的她，來得更加容易。事實上，沒有人喜歡一個整天勸世自省的網紅（an introspective influencer），這可是會讓她身價大跌。」評論指出，追求「做真正的自己」可能會導致另一個結果——就是人們最終會開始重新清算，包括她對矯正學校的那些強力指控、還有在媒體報導裡，她不只是受害者，也是負面新聞纏身的形象......這些沉重的內容，會讓觀眾沒辦法輕鬆地、好好的從《千金私廚》裡得到快樂。

隨著#MeToo運動連帶喚起的女性議題關注度，加上近期「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）被監管事件掀起的大眾與媒體反思，觀眾除了享受芭莉絲為觀眾帶來的歡樂與「表演」，比起20年前，也有了更多的媒體敘事與思考角度切入，可以去理解——是什麼造就了芭莉絲希爾頓的人設與人生。

（取材自聯合新聞網轉角國際）