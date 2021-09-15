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傑瑞米雷納擔綱「鷹眼」 總算當家了

記者蘇詠智／綜合報導
傑瑞米雷納（右）與海莉史坦菲德主演「鷹眼」。（取材自IMDb）
傑瑞米雷納（右）與海莉史坦菲德主演「鷹眼」。（取材自IMDb）

在「復仇者聯盟」（ The Avengers）元老成員中，傑瑞米雷納（Jeremy Renner）飾演的「鷹眼」（Hawkeye）克林特巴頓，是唯一沒有自己獨立電影、也是在「無限之戰」（Avengers:Infinity War）中唯一消失的最坎坷代表。粉絲期待多時，Disney+終於要在11月下旬推出迷你影集「鷹眼」，克林特巴頓總算不再只是在史蒂夫羅傑斯與東尼史塔克等人身旁的陪襯，而有機會當家作主，不過編導另外將漫畫中的「女鷹眼」凱特畢夏普（Kate Bishop）安插進來，分量與克林特一樣重要。

曾經入圍過奧斯卡最佳女配角、演出過「歌喉讚」（Pitch Perfect）系列和「大黃蜂」（Bumblebee）的海莉史坦菲德（Hailee Caribe Steinfeld）扮演凱特，本來是崇拜克林特巴頓的少女，自栩為最佳弓箭手，因緣際會變成克林特的弟子，彼此之間卻也有不少逗趣的磨合。

不同於「復仇者聯盟：終局之戰」裡關於克林特的情節多半偏沉重，「鷹眼」影集從預告看來，輕鬆幽默的橋段似乎不少，像是「復仇者聯盟」歌舞劇的片段，應該會讓忠實粉絲笑開懷，而傑瑞米與海莉的對手戲亦頗具可看性，令人期待。

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