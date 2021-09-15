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凱特哈德森放閃 終於和女兒爸訂婚

記者蘇詠智／綜合報導
凱特哈德森與交往5年的藤川丹尼訂婚了。（路透）
凱特哈德森與交往5年的藤川丹尼訂婚了。（路透）

「小迷糊」歌蒂韓（Goldie Hawn）的42歲明星女兒凱特哈德森（Kate Hudson）傳訂婚喜訊，她在社群網站上發布與相識超過17年、交往5年的藤川丹尼（Danny Fujikawa）甜蜜親吻合照恩愛放閃，還po出左手無名指婚戒，宣布兩人已有婚約的好消息。

凱特哈德森和藤川丹尼已交往快5年。（取材自Instagram）
凱特哈德森和藤川丹尼已交往快5年。（取材自Instagram）

閨密莎拉佛斯特、艾琳佛斯特姊妹倆都很興奮，直呼：「我們要成為真正的姊妹了。」原來藤川丹尼正是莎拉和艾琳的義弟，他的父親與她們的母親已經在一起十多年，凱特也是透過她們才會邂逅丹尼。

以「甜心」形象在演藝圈屹立多年的凱特哈德森，談起戀愛也很有勇氣，她三個孩子父親都不同，大兒子萊德是和前夫克里斯羅賓森（Chris Robinson）所生，二兒子賓漢則是與前未婚夫馬修貝勒米（Matthew Bellamy）一同孕育，至於丹尼和她則生了小女兒蘭妮。

丹尼早在她懷萊德的時候就和她認識，一直都在她的交友圈內，因而彼此的多年友誼總算轉變成愛情，可是直到約會快五年、女兒都已經要三歲才訂婚，雖然節奏不快，卻穩定且踏實，她的演藝圈友人們也都紛紛獻上祝福。

凱特哈德森和藤川丹尼已交往快5年。（取材自Instagram）
凱特哈德森和藤川丹尼已交往快5年。（取材自Instagram）

凱特 社群網站

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