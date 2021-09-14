我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

MTV音樂獎 BTS、奧莉維亞奪3金

記者蘇詠智╱綜合報導
BTS獲「年度最佳團體」、「最佳K-POP」、「最佳夏日歌曲」等三獎，是MTV音樂獎大贏家之一。(美聯社)
BTS獲「年度最佳團體」、「最佳K-POP」、「最佳夏日歌曲」等三獎，是MTV音樂獎大贏家之一。(美聯社)

代表年輕樂迷口味的MTV音樂錄影帶大獎，今年由饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）、霸王級新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）與南韓天團BTS各自獲得三座獎，一起成為最大贏家。入圍七項、領先群倫的小賈斯汀（Justin Bieber）也得到兩項獎，人氣同樣火熱。

霸王級新人奧莉維亞獲得三座獎。(美聯社)
霸王級新人奧莉維亞獲得三座獎。(美聯社)

今年適逢MTV台創立40周年，頒獎典禮請來永遠的天后瑪丹娜（Madonna），她現身典禮舞台，脫下風衣露出性感皮衣、皮褲，掀起晚會的高潮。才剛和男友班艾佛列克（Ben Affleck）在威尼斯影展大秀恩愛的珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），火速回到老家紐約，頒發「年度單曲」大獎，由暴紅新秀奧莉維亞以排行榜金曲「Drivers License」獲得，她另外再拿下「最佳新人」、「年度最佳演出」，不過珍妮佛的服裝胸前開深V、下身有兜襠布，成功搶走不少目光。

身為同志的納斯小子，「Montero (Call Me by Your Name)」MV顛覆聖經的大膽畫面引發爭議，卻也奪下「年度音樂錄影帶」大獎，加上「最佳導演」、「最佳視效」共三獎入袋。BTS則獲「年度最佳團體」、「最佳K-POP」、「最佳夏日歌曲」等三獎。

「變形金剛」(Transformers)首代女主角梅根福克斯（Megan Fox）以看似披著薄紗，裡面啥也沒有的驚人造型，陪男友機關槍凱利（Machine Gun Kelly）赴會，成為當晚話題焦點，機關槍凱利也如願拿下「最佳另類音樂錄影帶獎」。

梅根福克斯(左)以驚人造型陪男友機關槍凱利赴會。(歐新社)
梅根福克斯(左)以驚人造型陪男友機關槍凱利赴會。(歐新社)
珍妮佛洛佩茲的服裝胸前開深V、下身有兜襠布。(美聯社)
珍妮佛洛佩茲的服裝胸前開深V、下身有兜襠布。(美聯社)

BTS 紐約 導演

上一則

愷樂消失一年多 一舉動曝要復出？

下一則

63歲胡慧中開通微博 和老朋友、新朋友交流

延伸閱讀

MET Gala紅毯 金卡戴珊全黑蒙面「以為是影子」

MET Gala紅毯 金卡戴珊全黑蒙面「以為是影子」
娜姐、翹臀珍都輸了？梅根福克斯「全裸」出席頒獎！

娜姐、翹臀珍都輸了？梅根福克斯「全裸」出席頒獎！
20年過去了 有些新人仍忌諱9/11成婚

20年過去了 有些新人仍忌諱9/11成婚
小珍妮佛承認有喜 梅根福克斯傳想再婚

小珍妮佛承認有喜 梅根福克斯傳想再婚

熱門新聞

張哲瀚(左)與龔俊主演「山河令」後暴紅。（取材自新京報）

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

2021-09-09 19:40
楊冪全新廣告辣秀好身材。（取材自微博）

楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材

2021-09-07 20:12
梅根福克斯與機關槍凱利一起走星光大道，身上看似啥也沒穿。(取材自Instagram)

娜姐、翹臀珍都輸了？梅根福克斯「全裸」出席頒獎！

2021-09-12 23:44
甄子丹（左）與汪詩詩一開始並不知道彼此年齡。(圖：LiTV、世詮提供)

和太太汪詩詩差18歲 甄子丹自爆當初不知「她那麼小」

2021-09-10 20:01
蔡徐坤最新自拍照流出，照片中他也留起了鬍子。 （取材自微博）

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

2021-09-10 03:40
網友瘋傳疑似吳亦凡(中)的男子到醫院看皮膚科。（取材自微博）

吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片瘋傳

2021-09-08 22:10

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況