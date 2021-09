MTV音樂獎 BTS、奧莉維亞奪3金

BTS獲「年度最佳團體」、「最佳K-POP」、「最佳夏日歌曲」等三獎,是MTV音樂獎大贏家之一。(美聯社)

代表年輕樂迷口味的MTV音樂錄影帶大獎,今年由饒舌歌手納斯小子(Lil Nas X)、霸王級新人奧莉維亞(Olivia Rodrigo)與南韓天團BTS 各自獲得三座獎,一起成為最大贏家。入圍七項、領先群倫的小賈斯汀(Justin Bieber)也得到兩項獎,人氣同樣火熱。

霸王級新人奧莉維亞獲得三座獎。(美聯社)

今年適逢MTV台創立40周年,頒獎典禮請來永遠的天后瑪丹娜(Madonna),她現身典禮舞台,脫下風衣露出性感皮衣、皮褲,掀起晚會的高潮。才剛和男友班艾佛列克(Ben Affleck)在威尼斯影展大秀恩愛的珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez),火速回到老家紐約 ,頒發「年度單曲」大獎,由暴紅新秀奧莉維亞以排行榜金曲「Drivers License」獲得,她另外再拿下「最佳新人」、「年度最佳演出」,不過珍妮佛的服裝胸前開深V、下身有兜襠布,成功搶走不少目光。

身為同志的納斯小子,「Montero (Call Me by Your Name)」MV顛覆聖經的大膽畫面引發爭議,卻也奪下「年度音樂錄影帶」大獎,加上「最佳導演 」、「最佳視效」共三獎入袋。BTS則獲「年度最佳團體」、「最佳K-POP」、「最佳夏日歌曲」等三獎。

「變形金剛」(Transformers)首代女主角梅根福克斯(Megan Fox)以看似披著薄紗,裡面啥也沒有的驚人造型,陪男友機關槍凱利(Machine Gun Kelly)赴會,成為當晚話題焦點,機關槍凱利也如願拿下「最佳另類音樂錄影帶獎」。