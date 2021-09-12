「不可能任務7」殺青？ 燈光師：任務完成
受到新冠肺炎影響，進度一再延誤的湯姆克魯斯（Tom Cruise）大片「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7），終於正式殺青了？
該片燈光師馬丁史密斯日前在社群網站上發布圖文，只見照片裡他和另兩位人員舉起巨大的電影打板，上面片名寫著「M：I VII」（不可能的任務7），註明「任務完成 2020-2021」，他在文中稱這是「拍過最艱難的電影」，又寫道：「兩年前我們接受了一個任務，今天任務完成了，我無法感謝我超棒的工作人員更多。」文章後另外標註湯姆克魯斯、派拉蒙影業和導演克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie），克里斯多夫也發布他和阿湯的黑白合照，感謝所有辛勞的工作人員，稱讚他們是世界上最好的，顯然片子是真的在波折、意外不斷之下，總算完成了拍攝的工作。
打從前年1月湯姆克魯斯宣布「不可能的任務7、8」將同時開拍，分別在今年7月下旬和明年8初上映起，籌拍過程就接連出現一些狀況，直到去年2月才能正式動工，那時還抱持著可以順利完成的希望，不料疫情開始在義大利爆發，工作人員趕快撤出，而因疫情隨後蔓延歐美各地，片子也只能陷入停擺，直到去年9月才在英國復拍。
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