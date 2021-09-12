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艾爾弗麗誇水行俠傑森「最溫柔的硬漢」

記者陳建嘉／綜合報導
艾爾弗麗伍達德曾入圍艾美獎高達18次，有「艾美獎天后」之稱。（圖：APPLE TV+提供）
艾爾弗麗伍達德曾入圍艾美獎高達18次，有「艾美獎天后」之稱。（圖：APPLE TV+提供）

艾爾弗麗伍達德（Alfre Woodard）回歸奇幻夯劇「末日光明」（See）第2季，與「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）再度合作，她日前受訪說與首季相比，她與傑森的關係變得更密切，無論戲裡戲外，關係都像母子一般，「傑森是我看過最溫柔的硬漢，要不是因為疫情，他拍戲前都會先給大家一個擁抱」。

艾爾弗麗認為外界對傑森的印象，大多是「水行俠」的勇猛壯男，「他其實很常與大家聊天，關心每一個人」，更說傑森不只是一名動作明星，更是實力派演員，這回有很多演技大爆發的戲。被問到傑森私底下在片場的趣事，艾爾弗麗則笑說：「拍第2季時，受到新冠肺炎影響，我們下戲後都要保持安全距離，他無法跟大家交流，看起來有些失落。」

艾爾弗麗曾主演「波城杏話」（St. Elsewhere·）、「慾望師奶」（Desperate Housewives）等多部熱門電視劇，有「艾美獎天后」的美譽，提名艾美獎高達18次，並4度獲獎，即便演過無數經典好戲，艾爾弗麗仍直呼「末日光明」是她從未演過的精彩題材，「故事發生在歷經戰亂後的未來世界，所有的人都喪失了視覺，人類回到原始生活，但這一切卻隨著一對視力完好的雙胞胎降生，而有了改變」。

第2季則加入「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）摔角男星巴帝斯塔（Batista），與傑森飾演一對相愛相殺的兄弟，「傑森與巴帝斯塔的衝突絕對是第2季的大亮點」。

提到劇中的「失明」病症，艾爾弗麗認為這齣劇多年以前就已開發，沒想到竟成功預言當今的新冠肺炎，「人類遇到疫情時，所展現的人性光明面或陰暗面到底是什麼樣，這部影集都會給你最真實的答案」。

傑森摩莫亞在「末日光明」第二季不僅有許多動作戲，情感戲也加重不少。（圖：APPL...
傑森摩莫亞在「末日光明」第二季不僅有許多動作戲，情感戲也加重不少。（圖：APPLE TV+提供）

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