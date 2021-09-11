甜過頭！小班風光返水都 珍妮佛愛相隨

班艾佛列克(左)和珍妮佛洛佩茲一起出席威尼斯影展的首映活動。（路透）

本屆威尼斯影展 接近尾聲，最重量級的話題情侶終於登場—班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）搭乘水上計程車抵達，立刻引起攝影記者搶拍，兩人雖都戴著口罩，明星丰采仍難遮掩，走到哪兒都是眾所矚目的焦點。

班艾佛列克(右)與珍妮佛洛佩茲一起搭船抵達威尼斯影展會場。(歐新社)

班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲今年春天傳出舊情復燃，相愛身影橫跨美國東西兩岸，堪稱娛樂界年度最熱門話題之一。班艾佛列克已經好一陣子沒有因為電影中的表現被注意，都靠緋聞在搶占媒體版面，總算他和麥特戴蒙（Matt Damon）繼「心靈捕手」（Good Will Hunting）後，再度合作編劇、演出的新片「最後的決鬥」（The Last Duel）將於威尼斯影展首映，儘管並未參加正式競賽，受到的關注卻不輸正式競賽片。曾以「銀色殺機」（Hollywoodland）榮登威尼斯影帝的班艾佛列克，終能風光返回水都。

珍妮佛專程陪小班出席，也沒忘記要抓住全場目光，刻意穿上深V性感禮服，當眾與小班親親，果然把片子真正的男女主角麥特戴蒙、茱蒂康莫（Jodie Comer）鋒頭搶光。