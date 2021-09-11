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微整形整過頭？ 湯姆克魯斯遭酸「枕頭臉」

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆克魯斯被八卦刊物指太愛整形，把臉整壞了。（取材自IG）
湯姆克魯斯被八卦刊物指太愛整形，把臉整壞了。（取材自IG）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）似乎永遠無法殺青，繼兩位重要女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）、蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）都結束戲分離開外景地後，他還在英國湖區趕工，但碰到當地的民眾來要求合照，依舊親切露出笑容，滿足他們的心願，讓民眾為他的沒有架子感到意外。之前他在伯明罕拍攝時傳出高價租用的轎車被歹徒偷走，裡面還有至今尚未上映的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）拷貝，他在湖區卻沒有一臉陰鬱，顯然當地的天然美景，撫慰了他的心情。

不過向來衝著高知名度紅星的「國家詢問報」，就是不打算放過他，稱他在拍片空檔的照片，旁人看了感到驚訝，幾乎認不出是他，因為他微整形搞到臉變形，出現所謂的「枕頭臉」—臉部注射太多填充物導致臉頰變得過度豐潤、嘴唇腫成像香腸，眼睛笑起來時被擠壓到顯得超小。該雜誌稱阿湯太愛整，反倒把自己的臉弄壞了，整形醫師警告他，再那麼沉迷在微整形，小心把自己變得臉部超假、看來不像真人。

打臉八卦的網站，則稱他還在拍「不可能的任務7」，哪會在這個時候把臉給整壞、影響整部片的拍攝？痛批「國家詢問報」又繼續瞎掰、消費湯姆克魯斯。

湯姆克魯斯（右二）碰到熱情民眾要求合照，鮮少拒絕，讓大家都開心。圖／摘自IG
湯姆克魯斯（右二）碰到熱情民眾要求合照，鮮少拒絕，讓大家都開心。圖／摘自IG
湯姆克魯斯（左）在英國湖區拍戲空檔和當地民眾合影。圖／摘自cumbriacrac...
湯姆克魯斯（左）在英國湖區拍戲空檔和當地民眾合影。圖／摘自cumbriacrack

湯姆克魯斯 八卦 英國

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