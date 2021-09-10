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潔美李寇蒂斯領金獅獎 上演脫鞋秀

娛樂新聞組／綜合報導
潔美李寇蒂斯獲頒終身成就金獅獎。（歐新社）
潔美李寇蒂斯獲頒終身成就金獅獎。（歐新社）

62歲好萊塢女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）以「月光光心慌慌」（Halloween）系列電影知名度大開，日前獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎。她一頭俐落短髮搭配暗紅色豹紋V領洋裝出席典禮，但或許是鞋子不合腳，她上台領獎時邊走邊脫掉高跟鞋，率性赤腳登台，再搞笑地在台上把鞋穿好，觀眾為她的舉動歡呼。

台北中國時報報導，潔美李寇蒂斯致詞時自嘲老了，要戴上老花眼鏡才看得清楚手稿，她在台上特別提及已逝的父母，也就是知名演員湯尼寇蒂斯（Tony Curtis）、珍妮特李（Janet Leigh），忍不住哽咽說道：「他們會為自己的女兒在這受到如此尊重而感到無比自豪。」並表示：「終身成就獎聽起來像是『結束』，但實際上我現在有著更多的工作，並依然有著旺盛的創造力，能夠獲獎我感到非常榮幸。」

另外，潔美李寇蒂斯的新片「Halloween Kills」（月光光心慌慌系列第12集）也在影展上觀摩放映，她和新作導演大衛哥頓格連（David Gordon Green） 一起走上紅地毯。當大會宣布潔美李寇蒂斯獲獎時，她隨即摘掉口罩起身揮手，上台領獎，供媒體拍照後，馬上又戴上口罩，嚴守防疫措施。

口罩 影展 導演

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