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珍妮佛安妮斯頓賣髮品 性感深V全開 粉絲：榨光我的錢

記者楊詩涵／綜合報導
珍妮佛安妮斯頓性感深V大開，慶祝品牌問世。(取材自LolaVie官網（Emma Summerton攝影）
珍妮佛安妮斯頓性感深V大開，慶祝品牌問世。(取材自LolaVie官網（Emma Summerton攝影）

以「六人行」（Friends）》的瑞秋形象深植人心的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston），曾表示她滿頭大波浪髮絲各自獨立、大概有300種受控的個性；挾著九○年代「六人行」的魔力，當年髮型師Chris McMillan為她在劇中作的髮型，也成為「Rachel Green」的造型名稱，橫行當年的美容院，而今她成立個人護髮品牌LolaVie，先是在Instagram上賣關子，隨後祭出各種非常珍妮佛風格的造型，深V大開，加碼柔柔亮亮、閃閃動人的飄逸，讓人眼睛一亮。

珍妮佛安妮斯頓當年開創了一個髮型名稱叫做「Rachael Green」，來自她「...
珍妮佛安妮斯頓當年開創了一個髮型名稱叫做「Rachael Green」，來自她「六人行」的角色名稱。。(取材自Instagram)

珍妮佛安妮斯頓以瑞士刀為概念設計她的首個噴霧護髮產品，強調多用途包括避免受熱損傷、解開打結的頭髮、增強光澤，隨時都可噴幾下，堪稱「美髮噴霧界的馬蓋先」，運用奇亞籽、檸檬和植物神經酰胺等製成，而一眾好萊塢女星全都熱烈支持環保、環境友善，不含有機矽、對羥基苯甲酸酯等保護地球的舉措，也成為必要規格，每瓶售價25美元，粉絲開心的表示，「珍妮佛請榨光我的錢！」

珍妮佛安妮斯頓笑稱自己的頭髮有300種個性。(取材自Instagram)
珍妮佛安妮斯頓笑稱自己的頭髮有300種個性。(取材自Instagram)

LolaVie創辦人包括珍妮佛安妮斯頓，以及和曾在伊莉莎白雅頓集團擔綱高級行政管理的Amy Sachs、Joel Ronkin，對於品牌名稱，安妮斯頓以她的第一部車的暱稱Lola來命名，這是來自美國爵士歌手Sarah Vaughan的歌曲〈Whatever Lola Wants〉。

繼蕾哈娜(Rihanna)、瑟琳娜戈梅茲(Selena Gomez)推出化妝品牌之後，坎達爾珍娜(Kendall Jenner)也進軍護齒產品，而今珍妮佛安妮斯頓跨足美髮業，好萊塢的「老闆娘」女明星越來越多；珍妮佛安妮斯頓也以個人魅力找來攝影師Emma Summerton合作，拍攝超美的黑白形象照，深V大開、慶賀品牌成立，在撩人的浪漫髮絲吹拂中，展現她獨特而迷人的風情。

珍妮佛安妮斯頓進軍美髮業，成為LolaVie聯合創辦人，開發首個品牌是噴霧。(取...
珍妮佛安妮斯頓進軍美髮業，成為LolaVie聯合創辦人，開發首個品牌是噴霧。(取材自LolaVie官網)

好萊塢 美國 攝影

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